Once del Dépor ante el Huesca Fernando Fernández

Estas son nuestras notas del Dépor en el empate ante el Huesca (1-1).

ÁLVARO FERLLO. Poco trabajo (5). Sin apenas trabajo en la primera parte. Salió ante la incursión en el área de Portillo y le quitó el esférico. Estaba siendo un mero espectador en la segunda parte hasta que tuvo que despejar un remate de Liberto. Nada que hacer en el gol de Carrillo.

XIMO LOUREIRO. Fiable (6). Buen toque en los pases en largo. Su disparo a puerta en la primera parte lo repelió Dani Jiménez. Rebañó en el área chica un balón a Portillo. Se complicó en alguna acción en la segunda parte.

LOUREIRO. Serio (6). Bien al corte y sin complicarse por alto. Algo lento a la hora de recular. Apenas se atrevió a incorporarse al ataque.

BARCIA. Revolucionado (5). Intentó ayudar en la salida de balón rompiendo líneas. Contundente en el juego aéreo. Cometió alguna falta innecesaria con el rival de espaldas. Vio la amarilla por una falta excesiva.

QUAGLIATA. Con ganas (6). Subió menos por su banda que en otras ocasiones en la primera parte. Vio la amarilla por un encontronazo con Toni Abad. Provocó varios saques de esquina. Cruzó demasiado un disparo en la segunda parte. Dio el pase de gol a Luismi.

DIEGO VILLARES. Desaparecido (5). Tocó poco balón en el primer acto. Más afanado en defensa que en sumarse al ataque. Sin apenas presencia tampoco en la segunda fue uno de los cambios.

ALTIMIRA. Con intención (6). Buscó a Mulattieri al espacio, aunque no siempre lo encontró. Atento al corte en defensa. En la segunda pisó área y a punto estuvo de marcar, tras un potente zurdazo.

LUISMI CRUZ. Goleador (7). Probó los reflejos de Dani Jiménez con una falta excesivamente centrada. Por la izquierda no se le vio muy cómodo, pero no lo dejó de intentar y siempre que pudo pisó área. Llegó desde atrás y se perfiló para marcar un gran gol. Fue sustituido.

STOICHKOV. Poco acertado (4). Fallón en los últimos metros y perdió varios balones. Sin acierto en las combinaciones con los compañeros en ataque, fue sustituido.

MULATTIERI. Poca aportación (6). Aguantó balones y descargó el juego con criterio. Apenas lo encontraron sus compañeros y fue uno de los cambios.

EL MEJOR. MARIO SORIANO. Trabajador (7). No se arrugó a la hora de bajar a la base de la jugada para iniciar el juego. Fue objeto de varias faltas por parte de los jugadores oscenses. Aunque trató de adelantar su posición en la segunda, a veces tuvo que incrustarse entre centrales para dar salida al balón. Con la entrada de Riki se vio más liberado. Fue uno de los cambios en el tramo final.

Los cambios

YEREMAY. (5). Participó en el gol de Luismi. Lo intentó con varios disparos lejanos, incluida una falta en el añadido, que impactó en la barrera. El palo evitó su gol, tras una contra.

BIL NSONGO (7). En la primera que tuvo, provocó una falta peligrosa. A punto de marcar de cabeza, aportó trabajo y dejó detalles de calidad. provocó la expulsión de Pulido.

RIKI. (7). Entró para ayudar en la construcción de juego y el equipo mejoró.

PATIÑO (1). Perdió varios balones en zonas comprometidas. Falló clamorosamente en el gol de Carillo.

GRAGERA (4). Pérdidas y falta de rodaje.