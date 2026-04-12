Dos puntos que vuelan y duelen

Bil Nsongo observa el balón en El Alcoraz FERNANDO FERNÁNDEZ

Un veterano y laureado entrenador se sintió ya hace unos años, tampoco muchos, con confianza tras una agradable comida en el Playa Club para empezar a desmontar ciertos mitos sobre el fútbol. El hombre disertó sobre las conclusiones que se sacan tras los partidos y bromeaba con retranca (a pesar de su origen castellano) sobre las calificaciones que se hacían de su trabajo y el de sus compañeros de profesión. “En ocasiones arreglé partidos con las sustituciones y en los medios de comunicación todos estaban de acuerdo en elogiarme y decir que había tocado la tecla adecuada, que había cambiado el partido, que había estado muy hábil y acertado… Nadie llegaba a lo conclusión de que en realidad me había equivocado de inicio, que eso era justamente lo que había pasado”, desgranaba. El Deportivo acudió a Huesca a jugar un partido decisivo en sus aspiraciones de lograr el ascenso (sí, Hidalgo todavía se enroca en que el objetivo era estar entre los seis primeros) y decidió especular durante algo más de una hora. Los siguientes diez minutos jugó al fútbol con un once pensado para hacerlo y marcó un gol tras generar tres clarísimas ocasiones de manera consecutiva. Los últimos veinte minutos se replegó y en los cinco últimos patinó.

Lo que ocurrió en esa coda del partido explica la aversión de ciertos entrenadores a que los partidos sean una sucesión de transiciones. Antonio Hidalgo es uno de ellos y a la vista de donde tiene situado al Deportivo no parece que le vaya mal. Pero hay un peaje a pagar por aplicar su libreto: tras un empate en casa, en una jornada con duelos entre rivales directos, con la opcion de colocarse líder siquiera por unas horas, el equipo saltó al campo ante un rival que casi seguro acabará el curso en Primera RFEF con todas las cautelas, ocupado en juntar pases y garantizar que nada se quebrase cuando cometiese un error en el pase. Cuando todos pedimos coraje, pasión y, no nos olvidemos, fútbol, el Deportivo comparece gélido y contemporizador, anclado a la pizarra, entregado a un plan que por un momento parecía que iba a salir a la perfección para generar un relato tantas veces empleado en el fútbol, el del equipo que madura el partido, pone sobre el césped a sus futbolista diferenciales, acelera y pasa la meta vencedor, aunque sea medio cuerpo por delante del rival. Todos ponderaríamos, como decía el viejo entrenador, la estrategia del técnico, que habría acertado en los cambios para virar el partido. “Con Riki hemos encontrado dinamismo, con Yeremay profundidad”, concluyó el entrenador. Claro, puso a los buenos.

“Que alguien desordene esto”, pedía esta semana Jorge Valdano en un brillante y, sobre todo, necesario artículo publicado en El País en el que abogaba por minimizar el impacto del sobre análisis en el fútbol y dejarle su manija al talento. “La disciplina sostiene, la inspiración vuela”, concluye un tipo que fue campeón del mundo a la vera de Maradona. Parece complicado imaginar al Diego constreñido a una pizarra que le obligase a juntar pases inocuos para evitar un error.

Huesca y Deportivo depararon durante algo más de una hora un pasticho complicado de digerir porque además, por más que algunos traten de modular otro relato, lo que necesitaban ambos equipos era sumar de tres. El Dépor se fue al descanso tras tirar dos veces a gol. Al final del partido lo había hecho en 17 ocasiones. Parece evidente que la cosa cambió tras los retoques, que Bil Nsongo, por ejemplo, demostró que a día de hoy es el delantero que más opciones le da al equipo. El equipo se desató y mediada la segunda parte ya estaba buscando sin ambages el triunfo. Eso es lo que todos esperamos en estos momentos del Deportivo, lo que nos enorgulleció sin ir más lejos el día del Málaga en Riazor, ese equipo que busca y quiere como lo hizo en tres minutos frenéticos en los que Quagliata colocó un zurdazo magistral cerca del palo, Bil Nsongo se catapultó para conectar un testarazo que sacó a córner el meta local y, al fin, Yeremay y Quagliata se adueñaron del costado izquierdo del ataque para colocar un centro que Luismi Cruz envió a la red, con estrépito y contundencia. Así hacen las cosas los equipos que apuestan por sí mismos.

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Con el 0-1 el equipo se replegó y el Huesca se desnudó en busca del empate. A veces sale bien. En ocasiones la llamada a filas de piernas frescas para los últimos minutos ayudan al equipo a recobrar el brío. No fue así en esta ocasión. Los focos apuntarán ahora a Charlie Patiño, que en las últimas semanas le había dado al equipo esa pausa que seguramente Hidalgo buscaba también en esta ocasión para canalizar el partido hacia el éxito. Ocurrió justo lo contrario. El centrocampista inglés firmó una actuación desafortunada. Generó, tras sendos malos pases, dos incendios que fueron extinguidos. Y marró con estrépito en un balón al área que trató de controlar con el pecho cuando lo que requería ese balón era que alguien lo enviase al Pico Aneto, aunque fuese con la pierna mala. Fue entonces cuando la pizarra saltó por los aires y llegaron los postes para poner su acento a un final tan loco como amargo para el Deportivo, que suma un punto, pero echa de menos dos. Y si alguien tiene dudas o le parece mal este tipo de lectura que le pregunte a Hidalgo, que antes de salir del estadio lo dejó claro: “Hemos perdido dos puntos".