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Dépor

Diego Tristán se estrena con victoria al frente del Córdoba B

Agencias
12/04/2026 21:47
Diego Tristán, con varios canteranos del Córdoba
Diego Tristán, con varios canteranos del Córdoba
Córdoba CF
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El exjugador internacional Diego Tristán se estrenó con victoria este domingo como entrenador del Córdoba B, del grupo X de la Tercera RFEF, en el feudo del Ceuta B (0-1).

Diego Tristán (La Algaba, Sevilla, 1976) dijo a EFE que es "superimportante" este triunfo en el campo José Martínez 'Pirri' en un duelo de filiales.

"Estoy muy orgulloso de los chicos porque en esta semana hemos modificado bastantes cosas y no es fácil, pero la predisposición de todos ha sido magnífica y el resultado es justo", destacó.

El exjugador del Deportivo y el Mallorca, entre otros, se hizo cargo del Córdoba B con el objetivo de revertir la actual situación deportiva del equipo, que se ha situado en la decimotercera posición con 34 puntos, uno por encima de la frontera del descenso que marca el Sevilla C.

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