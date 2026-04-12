Al Dépor se le escurre el triunfo sobre la bocina en El Alcoraz (1-1)

Bil Nsongo en el Huesca-Deportivo de El Alcoraz FERNANDO FERNÁNDEZ

Don Fútbol se lo está pasando bien con el Deportivo al decidir que abril es un buen mes para cobrarle todos los cheques que le extendió en marzo. Porque si ante el Málaga se dejó dos puntos en la estrategia, en Huesca dejó escapar la victoria (1-1) en el último suspiro, esos segundos que preceden a la bocina que hace unas semanas siempre le salían cara. Nuevo punto para el cuadro coruñés, que vuelve a ascenso directo a la espera de lo que haga el Almería en Santander, pero ve también a sus perseguidores acercarse al máximo.

Anda Antonio Hidalgo en ese tramo de temporada en el que, respaldado por la imagen y los resultados del equipo, se ha ganado el derecho a intervenir en las alineaciones sin que pocos o nadie puedan rebatirle ningún argumento. Incluso en esa alineación que, según el propio preparador catalán, completó “el mejor partido del año” ante el Málaga y que ni aun así tuvo el lujo de repetir en Huesca. El técnico quiere aprovechar que la semana de tres partidos ha servido para enchufar a parte de la plantilla que amenazaba con quedarse sin pilas en el banquillo y matizó con las entradas de Dani Barcia por Noubi y de Mulattieri, el goleador más reciente, por Bil Nsongo. Aunque el cambio más significativo fue la reubicación de Luismi Cruz, que después de su buen partido en el perfil diestro, regresó al exilio del costado zurdo, donde probablemente a ojos de Hidalgo le haga mejor al funcionamiento colectivo, pero desde luego pierde como elemento individual.

Fue por ahí por donde el Dépor comenzó a colaborar en el espesante que el Huesca trataba de aplicar al césped de El Alcoraz. Un partido con ritmo bajo en el que pasaran pocas cosas. Altimira y Ximo continúan como grandes argumentos ofensivos del conjunto coruñés. De hecho, el lateral andaluz fue el único jugador capaz de disparar con cierto peligro antes del descanso, a pesar de que hubo varios acercamientos que se quedaron en meras buenas intenciones debido a la falta de pericia de Stoichkov y la inoperancia de Mulattieri.

Tras una primera media hora con tramos de dominio alterno, aunque sin apenas ocasiones, el conjunto local aprovechó la pereza del equipo blanquiazul para llegar al intermedio empujando y rondando la meta de Álvaro Ferllo. No hubo remates claros, en parte porque Ximo también quiso ser protagonista en área propia y taponó providencial lo que iba a convertirse en un remate letal de Jordi Martín.

Cambios ganadores

La charla de Hidalgo no modificó al Deportivo tras el descanso, pero sí los cambios que llegaron a los diez minutos. El entrenador deportivista quiso ver cómo respiraba el Huesca antes de decidirse a ir con todo. Tocó tres teclas, a cada cual con más acierto. Riki mejoró a Villares, adecentando la salida de balón desde su primer toque. Y, por supuesto, Yeremay y Bil Nsongo multiplicaron la amenaza y la movilidad de Mulattieri y Stoichkov. Durante un cuarto de hora el encuentro tuvo solo una dirección.

Como si de un veterano al que relegan al banquillo se tratase, el camerunés se rebeló contra su suplencia completando una segunda parte sobresaliente. En su primera intervención dejó atrás a Pulido y le sacó la tarjeta a Jesús Álvarez. En la siguiente se elevó sobre el cielo de Huesca para obligar a Dani Jiménez a la primera gran intervención del encuentro tras un potente cabezazo.

Para entonces, Yeremay ya se había encargado de prender varios fuegos entre las líneas del Huesca. Porque sus molestias quizá no desaparezcan del todo, pero el canario se va pareciendo cada vez más a sí mismo. En una contra tuvo la calma necesaria para atraer miradas hasta que nadie se fijó en Quagliata. El italiano apuró línea de fondo con maestría y su pase atrás lo recogió Luismi, que, por fin llegando de derecha a izquierda, controló y abrió el marcador con un gran disparo.

La Hypertensión

Todo estaba más o menos encarrilado, pero lo que las sustituciones le dieron al Dépor, las sustituciones se lo quitaron. Hidalgo tiró de Patiño para meter el partido en la nevera en el tramo final, pero el que salió resfriado fue el centrocampista inglés. Después de varias pifias regalando balones que provocaron contras peligrosas del Huesca, se permitió el lujo de pensar que podía controlar un balón con el pecho en el área pequeña de Ferllo. Carrillo, que seguramente tiene menos pedigrí que el canterano del Arsenal, pero desde luego mucho más oficio, se adelantó cual piraña en una pecera para robarle la cantera y empatar el encuentro sobre el 90.

Pero eso no fue todo. Nunca lo es todo en esta Liga Hypertensiones. El choque enloqueció durante el tiempo de alargue y muchos de los jugadores perdieron la cabeza. Loureiro se salvó de acompañar en la foto a Patiño después de una dejada con el pecho a un palmo de la portería deportivista que nadie en el conjunto local acertó a embocar. Un segundo más tarde, Yeremay estrelló desde 30 metros un balón en la madera tras un control y regate de mucho nivel. El canario tuvo la última tras una acción kamikaze de Pulido cuando Bil Nsongo ya se colaba en el área, pero su falta se fue a la barrera y con ella las esperanzas blanquiazules de dar un golpe en la mesa en esa carrera por el ascenso directo.

Huesca 1 - 1 Deportivo

Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad (Carrillo, m.65), Iñigo Piña, Jorge Pulido, Julio Alonso; Jesús Álvarez (Agbekpornu, m.65), Javi Mier (Cantero, m.83); Dani Luna (Liverto, m.74), Portillo, Jordi Martín; y Enol (Sergi Enrich, m.74).

Deportivo: Álvaro Ferllo; Ximo Navarro, Loureiro, Barcia; Altimira, Villares (Riki, m.56), Mario Soriano (Gragera, m.88), Quagliata; Luismi Cruz (Charlie Patiño, m.81), Stoichkov (Yeremay, m.56), Mulattieri (Bil Nsongo, m.56)

Goles: 0-1, m.73: Luismi Cruz. 1-1, m.90: Carrillo.

Árbitro: Jon Ander González (C. vasco). Expulsó a Pulido (m.94+5) en el Huesca y amonestó a Quagliata (m.43) y Barcia (m.77) en el Dépor y a Javi Mier (m.22) yJesús Álvarez (m.58) en el Huesca.

Incidencias: Estadio de El Alcoraz. Partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Hypermotion.