Así lo vivió la afición del Dépor | Perdón por la decepción

Varias peñas estuvieron representadas en El Alcoraz para el Huesca-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Lo de esta tarde en El Alcoraz no era solamente un partido, era un duelo entre dos equipos que pusieron frente a frente sus necesidades. A falta de ocho jornadas para el desenlace de la competición, el Deportivo quería aprovechar el cruce entre sus rivales directos para recortar distancia con lo más alto de la tabla, mientras que el Huesca apura sus últimas opciones de permanencia, cada vez más complicadas y sin prácticamente margen de error. “La previa fue muy bien, a pesar del mal tiempo y de que, al ser un domingo, siempre es un poco más complicado venir, nos juntamos gente de todas partes”, afirmó Agustín López, presidente de la Peña Deportivista Barcelona, al que todavía se le notaba el disgusto en la voz después de lo que le acababa de tocar vivir.

Y es que podía haber sido una tarde redonda para los cientos de deportivistas desplazados que tiñeron la grada visitante de El Alcoraz, pero el destino les tenía un cruel final preparado. Entre ellos, como uno más, se situó el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, para el cual los horarios y los más de 600 kilómetros que separan A Coruña de Huesca no fueron un problema en su deseo de acudir a las dos grandes citas del fin de semana. Su día comenzó en Riazor, apoyando al Fabril en un importante compromiso ante la UD Ourense, que se volvió decisivo cuando el Oviedo Vetusta empató horas después y confirmó el ascenso a Primera RFEF del filial deportivista. Apenas dos horas después de que el árbitro señalara el final del encuentro, Escotet ya se encontraba en la ciudad oscense para acompañar también al primer equipo.

Juan Carlos Escotet, con la afición del Dépor en la grada de El Alcoraz FERNANDO FERNÁNDEZ

La primera sorpresa llegó cuando el móvil de los blanquiazules se iluminó con el once elegido por Antonio Hidalgo. “La alineación entre los peñistas no gustó mucho”, desvela Agustín, portavoz del descontento de sus compañeros con la suplencia de Lucas Noubi y Bil Nsongo. Sobre el césped, la primera mitad concluyó sin goles, con pocas ocasiones y casi nada que destacar, pero todo cambió tras el paso por vestuarios.

El Dépor dio un paso adelante y empezó a generar más peligro, empujado también por una afición que no dejó de creer bajo la lluvia de Huesca, que provocó muchos asientos vacíos por parte de la afición local. Y en el 73, llegó la recompensa. Quagliata la dejó para Luismi Cruz, este controló y firmó un golazo que desató la locura en la grada visitante. El tanto suponía mucho más que una ventaja en el marcador, eran tres puntos que acercaban un poquito más al objetivo. Pero a punto de llegar al descuento, y sumergidos en un agónico final, un error de Charlie Patiño provocó que Carrillo encontrara el empate. En cuestión de segundos, la euforia se convirtió en incredulidad. “Los cambios llegaron tarde y los del final, muy desafortunados. Es una oportunidad perdida para demostrar que queremos el ascenso directo y que vamos a por todas”, declaró Agustín, en una mezcla entre enfado y decepción.

Lo están crucificando por un fallo que podía tener cualquiera. En lugar de reprocharle, lo que hicimos fue animarle" Martín Zas, deportivista presente en El Alcoraz

En el último suspiro, a la hinchada blanquiazul le tocó ver cómo se escapaban dos puntos, de esa forma tan amarga que hace sentir un empate casi como una derrota. “Nos vamos con muy mal sabor de boca, si hoy ganábamos, dábamos un golpe de efecto, dormíamos en ascenso directo y la verdad es que es una pena”, termina el presidente de la Peña Deportivista Barcelona.

El pitido final dejó sensaciones encontradas. Al sentimiento de tener que tragarse un punto que sabe a poco tras tener la victoria en la mano, se unió un Patiño hundido que se acercó a la grada visitante a pedir perdón a la afición blanquiazul. "Se le veía fastidiado, vino a donde estábamos la afición a pedir disculpas, a asumir su error y nosotros le aplaudimos. Después nos quedamos a ver a los jugadores antes de subirse al autobús, a despedirlos, y se le veía muy afectado. Nos volvió a pedir perdón y le cantamos 'Patiño, Patiño' porque se le veía decaído al chaval. Lo están crucificando al pobre por un fallo que podía tener cualquiera. En lugar de reprocharle, lo que hicimos fue animarle. Asumió su error y pidió perdón. Eso le honra", explica Martín Zas, otro aficionado presente en El Alcoraz.