Antonio Hidalgo, crítico: “No puedes conceder ese gol”

Hidalgo da instrucciones a Luismi Cruz en El Alcoraz FERNANDO FERNÁNDEZ

El entrenador deportivista, Antonio Hidalgo, pasó por sala de prensa para analizar el 1-1 cosechado en el estadio de El Alcoraz. Un resultado que supo a poco en el entorno del club, después de que el Dépor se pusiese en ventaja en el segundo acto gracias al tanto de Luismi Cruz.

Valoración del punto. "No puedes conceder ese gol , tal y como está la competición de igualada... eso te penaliza. El partido tuvo dos partes bien diferenciadas, en la primera nos faltaba un punto más pero a través de los cambios hemos mejorado muchísimo, llegando al área rival y poniéndonos por delante en el marcador. Al final pudo pasar cualquier cosa pero nos llevamos un empate. Esto va de detalles y hemos perdido dos puntos".

Error cometido por Charlie Patiño. "Es una situación del fútbol, hay que aprender y analizar esa jugada, esto va de picos de concentración, de pequeños detalles, pero lo único cierto es que se te marchan esos puntos"

Dificultad en el primer acto. "Nos costó ajustar la presión en la primera parte, lo hemos solucionado, hemos merecido el gol y no ha pasado demasiado en contra. Tampoco ha tenido que intervenir mucho Álvaro Ferllo, pero al tener un marcador tan ajustado, ellos han presionado y nos empataron".

Cambios en la medular. "Intentátabamos que ellos no estuvieran tan cómodos con el balón, sacarlos de ahí, con Riki hemos encontrado ese dinamismo, la profundidad de Yere. Una lástima el empate que nos llevamos".

Regreso al equipo de José Gragera. "Ha sido una situación en la que en ese momento ellos empujaban muchísimo; Gragera nos daba poderío en el balón parado y dar salida al equipo por dentro, ha sido una pena el empate del equipo en este partido".

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Sensaciones en la vuelta a casa. "Me he sentido muy querido, he podido volver a la que fue mi casa durante dos años. He sentido una alegría tremenda por poder encontrarme con mucha gente".

Titularidad de Barcia. "Al final lo que buscábamos era intentar evitar manos a manos contra el rival, intentamos darle más presencia y velocidad para intentar tener un jugador a pierna hábil".

Estado anímico. "Estamos contrariados por el resultado, hicimos méritos para llevarnos los tres puntos y tenemos que seguir puliendo la concentración al límite porque si no todo el mundo te puede crear problemas".

Sufrir por ascender o sufrir para permanecer. "Es más complicado luchar por la zona de abajo, cuando lo haces por la zona alta tienes la obligación de sumar de tres porque todo el mundo lo hace así, siempre sufres pero es distinto".

Consejo a un rival a cinco puntos de la permanencia. "Hay que empujar todos juntos hasta el final, competir al máximo con todos los hombres del vestuario, le deseo la mejor de las fortunas".

Valoración del punto. "Tenemos que sumar de tres si quieres aspirar a todo, que se te vayan dos puntos en el 90 duele, sumamos pero debemos hacerlo de tres".

Problema futbolístico o anímico. "Nos tenemos que animar entre todos, lograr el máximo de concentración, aprender de los errores. Dar ese paso adelante y no caer de nuevo en este tipo de fallos".