Mi vida en blanquiazul | Juan Barrán: “El día del penalti de Djukic fue el único que lloré en un estadio”

Juan Barrán, en Riazor cedida

De pequeño, cuando tenía cuatro años, empecé a seguir al Deportivo en compañía de mi padre y mi tío Manolo; iba a ver partidos con ellos a la Grada Elevada de Riazor. Recuerdo que me hice socio por primera vez en la temporada 1982-83 porque ya comenzaba a gustarme el fútbol y el Dépor en serio; no era un fanático pero disfrutaba mucho de este deporte. El intento fallido de ascenso en el último encuentro contra el Rayo Vallecano fue un palo duro pero seguí adelante en mi pasión por el club.

Desde entonces he sido abonado toda la vida y siempre voy a Preferencia Superior para animar al equipo desde hace más de cuarenta años. Los mejores recuerdos que guardo relacionados con el Deportivo son el gol de Vicente, que nos salvó del descenso a Segunda B y tal vez también de la desaparición y, evidentemente, la consecución de las dos Copas y la Liga. También tengo que mencionar entre mis mejores sensaciones en Riazor la remontada contra el Paris Saint-Germain porque fue una noche completamente inolvidable en la que ganamos en Europa por 4-3.

Juan Barrán, en su juventu (primero por la derecha) cedida

Entre los peores momentos destacaría la pérdida de la Liga en 1994 con el penalti de Djukic porque sinceramente pensé que nunca tendríamos otra oportunidad así, fue la única vez que lloré en un estadio porque pensaba que sería imposible conseguirlo. Cuando la conseguimos en la temporada 1999-00 fue un desquite tremendo, mi ilusión de niño era que el Deportivo jugase en Primera, nunca me imaginé que sería capaz de ganar la Liga.

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En el plano negativo tampoco se borrarán de mi memoria las semifinales de Copa contra el Valladolid porque sufrimos el peor arbitraje que recuerdo en mi vida, y la derrota ante el Oporto en semifinales de Champions porque rozamos ser campeones de Europa y a partir de ahí el club empezó a bajar el nivel. Para mí ser del Deportivo significa una ilusión por algo de lo que estás pendiente todos los días; vivo en Ferrol pero estoy orgulloso de ser coruñés y el equipo es el símbolo más importante de nuestra ciudad. He intentado transmitirle el sentimiento blanquiazul a mis hijos, aunque tengo un hijo que es del Racing de Ferrol y el otro, el pequeño, sí que es un fanático del Dépor. Uno de los momentos más tristes que recuerdo fue verle llorar después del no ascenso ante el Albacete.

Juan Barrán, en el centro, en los aledaños del estadio de Riazor cedida

En estas más de cuatro décadas siguiendo al Deportivo le tengo un gran afecto a jugadores como José Luis Vara, que podría haber jugado en Primera sin problemas con nosotros. Fue mi primer ídolo. Bebeto, por todo lo que significó, también fue muy especial para mí, aunque quizá resultó más decisivo a lo largo de la historia Mauro Silva por todos los años que estuvo de blanquiazul.

Esta temporada estoy viendo al conjunto de Hidalgo de menos a más, está llegando muy bien al último tramo de la temporada, pero está todo muy igualado. Creo que es posible el ascenso directo y parece que estamos llegando frescos. En caso de regresar a Primera lo celebraría por todo lo alto, supondría quitarme un peso de encima enorme e iría a la fuente de Cuatro Caminos sin dudarlo. Me alegraría por que mi padre lo pudiese ver al menos por la televisión y por mi hijo.