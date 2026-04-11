Los ‘diamantes’ que Antonio Hidalgo pulió en Huesca y ya no brillan lejos

Patrick Soko, con el balón después de que el Almería marcase un gol UDA

Álvaro Ferllo no fue el único futbolista que brilló bajo el ala de Antonio Hidalgo en Huesca. La no excesivamente larga —apenas 18 meses— pero exitosa etapa del actual técnico del Deportivo en El Alcoraz ayudó a que varios futbolistas del conjunto altoaragonés llamasen la atención y encontrasen acomodos que les hicieron progresar en su carrera.

El de Ferllo fue el primer caso, pues el cancerbero fue el primer pilar que dejó el Huesca, en el verano del 2024. Pero no el último. Porque después de la gran última campaña del Huesca rozando el playoff pese a ser un equipo planteado para salvar la categoría y gracias, se produjo un éxodo de futbolistas prolongado en el tiempo hasta el pasado mes de enero.

A comienzos del último período estival, fue el Almería el que confirmó la incorporación de Patrick Soko. El camerunés, último ‘pichichi’ azulgrana, se revitalizó junto a Hidalgo hasta convertirse en referencial en la categoría y debutar con su la selección de su país. Y su llamativo año le permitió firmar un importante contrato de tres temporadas.

Al igual que Soko, Ignasi Vilarrasa también quiso aprovechar su gran curso para buscar una mejora contractual. Después de esperar opciones de Primera y contar incluso con el interés del Deportivo, el lateral izquierdo acabó fichando por el Córdoba.

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Diferente fue lo de Miguel Loureiro. Con contrato, fue la llamada de ‘su’ Deportivo y del propio Hidalgo la que le sedujo para pedir al Huesca que se abriese a negociar un traspaso beneficioso para todos.

Destinos exóticos

No fue tan potente la temporada de Jeremy Blasco, pero el francés también fue una figura importante dentro de la sólida zaga del Huesca. A sus 26 años, tras finalizar también su vinculación con la entidad, decidió fichar como agente libre por un equipo de la primera división polaca, el Radomiak Radom.

También en el extranjero encontró un destino importante a nivel económico Gerard Valentín. El exdeportivista sí apuntaba a quedarse en Huesca, pero el club alcanzó un acuerdo para traspasar al carrilero al Al-Wakrah de Catar.

Gerard Valentín conduce el balón perseguido por Yeremay en el Huesca-Deportivo de la temporada 2024-25 Fernando Fernández

En un país del Golfo Pérsico compite ahora también Iker Kortajarena. El centrocampista era un pilar fundamental del equipo oscense esta temporada, pero la llegada de una suculenta oferta por parte del Al Kholood de Arabia le hizo pagar su cláusula de rescisión en enero e iniciar una nueva aventura.

Sin embargo, intentar mejorar no siempre es conseguirlo. Porque de todos ellos, únicamente el deportivista Loureiro es indiscutible. Soko apenas acumula 700 minutos con el Almería y todavía no ha celebrado un gol vestido de rojiblanco. Mientras, Vilarrasa ha podido jugar únicamente 12 encuentros con el Córdoba entre lesiones y otros problemas. Por su parte, Blasco ha perdido el puesto en Polonia y apenas suma 10 choques.

Mejor les van las cosas a Gerard Valentín y a Kortajarena. Ambos son titulares en sus equipos, aunque es imprescindible tener en cuenta que juegan en ligas de menor nivel y en equipos que no son los más potentes de sus respectivos países. Y es que los diamantes ya no brillan tanto lejos del labrador Hidalgo y del Alcoraz.