Juan Gauto cumple un sueño ante Corinthians y ve de nuevo la luz como 'calamar'

Gauto Libertadores

Dicen que no hay nada como regresar al hogar para volver a ser feliz. Y aunque en el caso de Juan Gauto el barrio de Saavedra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sea el lugar en el que creció, parece evidente que el retorno a Argentina está devolviéndole la ilusión por el fútbol.

El extremo exdeportivista ya vuelve a ver la luz al final del túnel. Después de un año y medio de muchas sombras, con una cesión infructuosa en el Deportivo y un período de ausencia total de minutos con el primer equipo del Basilea, el internacional sub-20 por la Albiceleste disfruta de nuevo del fútbol defendiendo los colores de Club Atlético Platense.

El futbolista de Perito Moreno hizo historia el pasado viernes, al ser uno de los futbolistas que participó en el primer partido del club marrón en la Copa Libertadores. Los de Walter Zunino recibían en el estadio Ciudad de Vicente López a un gigante sudamericano como Corinthians, en un encuentro que acabó en derrota local (0-2) pero que quedará por siempre grabado en la biografía de 120 años de la entidad.

Gauto Platense

Gauto partió desde el banco, pero entró en el minuto 70 del choque y pudo, de esta manera, debutar en la máxima competición continental de clubes de Sudamérica.

Más allá del hito, el futbolista de banda está recuperando el tiempo perdido. Gauto ya es un jugador importante dentro del 'calamar', que marcha décimo en el Grupo A de la Liga Profesional de Fútbol argentina. El exjugador blanquiazul, a préstamo en Platense, ha participado en los 12 encuentros disputados de la competición regular y ha sido titular en 10 de ellos. En su currículum figura una asistencia y un promedio de 1,3 pases claves por partido. Datos positivos que empiezan a apuntar hacia el florecimiento de un futbolista que no recordaba en nada a aquel diamante por el que el Basilea pagó cerca de cuatro millones por su pase.