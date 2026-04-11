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Dépor

Igualar la mejor racha del curso a domicilio, en el punto de mira del Dépor

El cuadro herculino puntuó en sus cuatro primeras salidas de la temporada y ahora encadena dos triunfos y un empate fuera

Israel Zautúa
Israel Zautúa
11/04/2026 16:57
Dani Barcia, durante el empate en El Molinón (1-1), en la última salida del Dépor
Dani Barcia, durante el empate en El Molinón (1-1), en la última salida del Dépor
Fernando Fernández
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El Deportivo afronta la recta final de la temporada 2025-26 en uno de sus mejores momentos de forma. El equipo de Antonio Hidalgo tiene en su mano la posibilidad de asaltar el ascenso directo esta jornada, gracias al duelo entre el líder, el Racing, y el segundo, el Almería. También tiene a tiro igualar su mejor racha a domicilio, después de haber puntuado en sus tres últimas salidas. 

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La escuadra blanquiazul abrió el curso con mucha fuerza. Los herculinos no encajaron su primera derrota hasta la novena jornada. Dentro de esos ocho encuentros consecutivos sumando, el Deportivo encadenó cuatro salidas sin morder el polvo, en las que registró dos victorias y dos empates. Una racha que no ha vuelto a repetir, pero que sí podría lograr con un triunfo o un empate en Huesca.

El conjunto de Antonio Hidalgo estrenó la competición con una goleada en Granada (1-3), gracias a los tantos de Mario Soriano, Eddahchouri y Escudero.

A continuación, sumaron un punto en el campo del Leganés (2-2), después de empezar perdiendo 2-0.

La mejor exhibición del curso a domicilio se produjo en el siguiente desplazamiento, frente al Mirandés en Mendizorroza, debido a las obras en Anduva. Eddahchouri, con un hat-trick, y Luismi Cruz, con un doblete, lideraron el 1-5 blanquiazul.

El Dépor extendió en Eibar su buen inicio de curso como visitante. Sumó un empate (1-1), que pudo haber sido una victoria, si Adu Ares no hubiera marcado en el 90+3.

El Málaga puso fin a la racha con un 3-0 en La Rosaleda en la novena jornada. Un tropiezo al que le siguió un 2-1 en Santander frente al Racing una semana después.

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La escuadra de Antonio Hidalgo reaccionó a sendas derrotas lejos de su feudo con tres triunfos seguidos a domicilio. Venció en Zaragoza (0-2), con una diana de Mario Soriano y otra de David Mella. Asaltó el Nuevo Arcángel de Córdoba (1-3), con tantos de Quagliata, Yeremay, de penalti, y Mella. Todos ellos en la última media hora del encuentro. Y ganó en Albacete (0-2), gracias a los goles de Stoichkov y Eddahchouri.

El Andorra, en el último duelo de 2025, impidió que los deportivistas enlazaran una nueva serie de cuatro salidas sin conocer la derrota. Los del Principado se impusieron (1-0) con un gol de Lautaro de León.

Los tres primeros desplazamientos de 2026, se saldaron con un empate en Las Palmas (1-1), gracias a un gol de Villares, y dos victorias seguidas. La primera, en Almería (1-2), con remontada incluida, ya que Leo Baptistao adelantó al cuadro local en el minuto 13, pero Yeremay y Mulattieri dieron la vuelta a la tortilla en la segunda mitad. Dos semanas después, los de Hidalgo viajaron a León, donde se llevaron los tres puntos frente a la Cultural (0-1) con un gol de Yeremay de penalti en el 90+3. De nuevo, cuando tenían la posibilidad de igualar esas cuatro salidas seguidas sin perder, se truncó la racha con el 2-0 en Castellón.

Tras la derrota en Castalia, el bloque deportivista enlaza tres duelos a domicilio sin perder. Ganó en casa de la Real Sociedad B (2-3), con goles de Stoichkov, Bil Nsongo y un tanto de Soriano en el 90+4. Tumbó al Ceuta en el Alfonso Murube (1-2) con una nueva diana de Bil y otra de Altimira en el 90+2. Y empató en Gijón, ante el Sporting (1-1) con un tanto de Barcia en el 81.

Tras registrar dos triunfos y un empate seguidos a domicilio, el Dépor intentará alargar la buena racha en Huesca.

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