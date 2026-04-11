Huesca–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 35 de LaLiga Hypermotion

Ximo Navarro, durante el partido ante el Huesca la pasada temporada en El Alcoraz Fernando Fernández

Este domingo (16.15 horas), el Deportivo visitará El Alcoraz para medirse al Huesca en el marco de la primera Jornada Retro impulsada por LaLiga. Un duelo marcado por la necesidad, en el que el conjunto dirigido por José Luis Oltra pelea por una complicada salvación, mientras que el equipo coruñés buscará aprovechar el enfrentamiento directo entre sus rivales de la zona alta para sumar tres puntos clave y regresar de nuevo a los puestos de ascenso directo.

📅 Horario del Huesca-Deportivo

El encuentro entre el Huesca y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

Día : domingo 12 de abril

: domingo 12 de abril Hora : 16.15 horas

: 16.15 horas Estadio : El Alcoraz

: El Alcoraz Competición: jornada 35 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Huesca–Deportivo en TV y online

TVG.

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN.

Orange 2 .

. Gol.

Cayo TV.

Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

Partido de reencuentros

Será un encuentro cargado de reencuentros. Por parte del Deportivo, Antonio Hidalgo, Miguel Loureiro y Álvaro Ferllo regresarán a la que un día fue su casa y donde coincidieron en la temporada 2023-24. En el banquillo de El Alcoraz estará otro viejo conocido del deportivismo, José Luis Oltra, que trata de reconducir la situación de su equipo y evitar el que sería su noveno descenso como técnico. El valenciano fue el artífice del ascenso del club herculino a Primera en la temporada 2011-12, con récord de puntos, aunque el curso siguiente el conjunto coruñés perdió la categoría. Oltra no llegó a finalizar aquella campaña, ya que se marchó del banquillo de Riazor en la jornada 17 tras haber logrado solo dos victorias.