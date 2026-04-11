El elogio de la UD Ourense al Dépor: "Non imos a un estadio de Primeira, imos a un de nove"

Cartel de la UD Ourense para su partido contra el Fabril en Riazor UDO

Vive un sueño el Fabril, que está a poco más de una victoria de certificar su ascenso a Primera Federación. El equipo de Manuel Pablo podría conseguir el salto de categoría este mismo domingo si logra ganar y el Oviedo Vetusta no gana su partido por la tarde.

Sin embargo, el filial deportivista no es el único que disfruta de estos días previos al choque de la 31ª jornada de Segunda Federación. Lo hace también su rival, una UD Ourense ilusionada por medirse al cuadro coruñés en Riazor.

El Fabril puede certificar el ascenso en la próxima jornada, pero no celebrar sobre el verde de Riazor Más información

El equipo dirigido por el exdeportivista Borja Fernández marcha cuarto clasificado y tiene muchas posibilidades de jugar el playoff de ascenso a Primera Federación. Por eso mismo, se espera un gran desplazamiento de la afición rojilla, que ya ha agotado las entradas que el Dépor le otorgó en su sector de Preferencia y cuenta con una nueva remesa.

Será un partido especial para la entidad de origen popular y heredero del Club Deportivo Ourense, que en sus redes sociales ha lanzado un mensaje hacia su hinchada con un elogioso guiño al Deportivo. "Frotade os ollos, afección. Non imos a un estadio de Primeira División, imos a un escenario un de nove", apuntó la UDO en un mensaje encabezado con el cántico: "Porque algún día volverás a ser o grande".

🎶 𝑷𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒍𝒈𝒖́𝒏 𝒅𝒊́𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓𝒂́𝒔 𝒂 𝒔𝒆𝒓 𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆…



Frotade os ollos, afección. Non imos a un estadio de Primeira División, imos a un escenario 𝘂𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘃𝗲.



O de mañá vai ser indescriptible… con vós.



📋 Xornada 31

🆚 @DeporCanteira

📅… pic.twitter.com/MkotDE2FWU — UD Ourense 🐺 (@UDOurense2014) April 11, 2026

El club de la ciudad de As Burgas acompañó dicho mensaje con su creatividad gráfica para anunciar el partido, compuesta por una foto de su técnico, Borja Fernández, vistiendo la camiseta del Deportivo junto a Juan Carlos Valerón. "Voando entre os máis grandes", apunta el cartel de un partido que se disputa este domingo a las 12.00 horas en Riazor y que promete un gran ambiente.