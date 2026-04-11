El Alcoraz, la meta que fue trampolín internacional para Álvaro Ferllo

Álvaro Ferllo, durante su debut con la selección absoluta de España contra Lituania, en 2021 RFEF

Fue ‘de rebote’, como consecuencia de un coronavirus que trastocó la vida de toda la población mundial. Pero fue, al fin y al cabo. Nadie le podrá negar a Álvaro Ferllo que un día representó a España. Que en su currículum luce la escarapela de debutante con la selección absoluta de su país.

El portero del Deportivo es, de hecho, el último y único internacional de la actual plantilla, si no tenemos en cuenta la llamada a Sergio Escudero por parte de Lopetegi en 2016 —no llegó a jugar— ni las presencias de Dani Barcia, David Mella, Yeremay Hernández, Arnau Comas, José Gragera, Giacomo Quagliata, Samuele Mulattieri o Lucas Noubi con las categorías inferiores de sus respectivos países. Aunque el estreno del meta como internacional absoluto fue, sin duda, rocambolesco.

El cancerbero riojano debutó con España en el marco de la preparación para la Eurocopa que mantuvo el sobrenombre de 2020, aunque por motivos pandémicos, finalmente se jugó un año después, en el 2021. La selección dirigida por Luis Enrique preparaba la cita continental en Las Rozas, pero un positivo por covid-19 de Sergio Busquets hizo saltar todas las alarmas a ocho días del inicio del torneo.

Entonces, la RFEF actuó: puso en marcha una burbuja en la concentración para evitar posibles contagios, reclutó a varios jugadores que no estaban en la lista inicial para desarrollar una concentración paralela con posibles sustitutos en forma... y jugó el último amistoso previo a la Euro con la selección sub-21, que venía de caer en semifinales del torneo continental de su categoría. Así, la plantilla de ‘La Rojita’, entrenada por aquel entonces por Luis de la Fuente —actual seleccionador del equipo matriz—, se convirtió entonces en ‘La Roja’ por circunstancias.

La circunstancial alineación de España en el partido ante Lituania, previo a la Eurocopa del año 2021, con Álvaro Ferllo al lado de Cucurella RFEF

En Butarque, aquel 8 de junio del 2021, se certificaron 16 debuts absolutos. Entre ellos, el de un Álvaro Ferllo —todavía conocido como Fernández en aquel momento— que se había consolidado en la sub-21 después de ascender con el Huesca de Míchel el pasado curso de Segunda a Primera División.

Ferllo fue el portero del último salto a la máxima categoría del conjunto altoaragonés a la élite. En esa temporada 2019-20, el de Arnedo fue guardián de la portería del campeón durante 36 encuentros. Y aunque el curso siguiente, ya en Primera, Míchel comenzó apostando por el recién llegado Andrés Fernández —actualmente en el Almería—, el portero criado en la cantera de Osasuna acabó ganándole la partida a partir de la jornada 12 y acabó disputando 22 encuentros... con triste final en forma de descenso ya con Pacheta en el banco.

A la Eurocopa... y a los Juegos

Pese a perder la categoría, su nivel en Primera le valió la consolidación como portero de España para la Eurocopa sub-21 del 2021, celebrada en dos fases entre marzo y mayo. Ferllo le ganó la pugna a Josep Martínez —hoy suplente de Sommer en el Inter de Milan—, a Álex Domínguez —en el Tolouse este curso— y a Iñaki Peña —exportero del Barça y ahora en el Elche—.

España, con Álvaro como capitán en algunos partidos y Cucurella, Zubimendi, Yéremy Pino, Oihan Sancet, Javi Puado o Brahim Díaz en el campo, llegó hasta las semifinales. Ahí, a las puertas del partido por el título, cayó contra la Portugal de Dalot, Rafa Leao o Vitinha con un gol postrero en propia de Jorge Cuenca.

Se quedó sin Primera División y sin título continental con la sub-21, pero al poco surgió esa oportunidad para convertirse en el primer futbolista internacional con España del Huesca. Y en agosto, su viaje a Tokio para competir en los Juegos Olímpicos y volverse con una medalla de plata al cuello como suplente de Unai Simón.

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Ferllo, con 23 años, ya se había puesto en el escaparate mundial. Y el descenso del Huesca provocó que acabase aceptando la oferta del Brentford para probarse en la Premier League. David Raya —hoy en el Arsenal y en la selección— era el cancerbero indiscutible para Thomas Frank, pero una baja del portero barcelonés le permitió disfrutar de 12 encuentros de liga inglesa y 4 más de Carabao Cup.

Tras esa experiencia como cedido, Álvaro regresó a España y con el Huesca todavía en Segunda, apostó por incorporarse a préstamo al Espanyol. Ahí asomaba ya Joan García como tercer meta, pero fue el riojano el que arrancó jugando por delante de Lecomte, cedido del Atlético. Sin embargo, ninguno convenció y en enero acabó llegando Fernando Pacheco, que tampoco logró cambiar la tendencia y evitar el descenso.

Antonio Hidalgo en su camino

Así, después de dos temporadas en las que no sumó entre ambas 25 partidos de liga, a Ferllo le tocaba volver a empezar. Lo hizo en Huesca, en Segunda, y fue clave para garantizar una sufrida permanencia de su equipo en la campaña 2023-24, ya con Antonio Hidalgo en el banco desde octubre.

Lo jugó todo Álvaro y prácticamente en la mitad de los partidos (20), dejó virgen su portería. El Alcoraz era, por segunda vez, trampolín para el cancerbero.

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Álvaro Fernández volvía a ser, de nuevo, ese meta apetitoso en el mercado de fichajes. Tanto que un Sevilla en horas bajas y que miraba hacia los mejores proyectos de Segunda puso en él sus ojos. A la ciudad hispalense llegó libre y, pese a jugar apenas diez partidos, amplió su contrato. Semanas después, el club cambió de dirección deportiva y se le comenzó a buscar una salida.

Así, Ferllo estuvo a punto de convertirse en meta del Deportivo en verano ante la baja de Helton Leite. Pero no fue hasta diciembre cuando se desvinculó y pudo llegar libre a Riazor. De nuevo a los brazos de Hidalgo para relanzar su carrera una vez más. Este domingo, junto con el propio Antonio y con Miguel Loureiro, se reencuentra con El Alcoraz, donde todo comenzó varias veces. En esa meta buscará seguir cimentando un nuevo ascenso, esta vez con de blanquiazul.