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Dépor

Davo siempre llega puntual: doblete para darle oxígeno al Penafiel en la lucha por la permanencia

El exdeportivista anotó el 2-1 y el 3-1 en la sufrida victoria del cuadro rubo-negro frente al segundo clasificado

Sergio Baltar
11/04/2026 14:14
Davo conduce el balón durante un partido del Penafiel
Davo conduce el balón durante un partido del Penafiel
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Segunda victoria consecutiva para el Penafiel 'blanquiazul', que agarra un balón de oxígeno en su lucha por evitar el descenso a la tercera categoría del fútbol portugués. El equipo propiedad de Juan Carlos Escotet venció en un sufrido partido al segundo clasificado, el Academico Viseu, por 4-3 con gran protagonismo de Davo.

El exdelantero del Deportivo marcó un doblete en la primera parte para romper el empate que el Academico había sido capaz de volver a instaurar en el marcador después del tanto inicial de Sery. Davo fue titular junto a Iano Simao y a Teddy Alloh -estuvo a prueba este verano en el Dépor-. El asturiano conformó la doble punta del Penafiel y encontró el acierto en el minuto 22 y en el 32 para colocar a su equipo 3-1.

Con esos dos goles, el tercero y el cuarto en su cuenta particular de este curso, Davo rompió una sequía anotadora que perduraba desde noviembre, cuando marcó el que hasta ahora era su último tanto. Sigue el atacante de Luarca con esa tendencia irregular, pero también con esa especial puntualidad para aparecer en los momentos importantes de su equipo, como ya hiciera en la temporada del ascenso a Segunda del Dépor.

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Con el 3-1 en el marcador se fue el choque al descanso. Pero tras el intermedio, ya con Raúl Alcaina en el campo, todo cambió. El conjunto visitante logró igualar 3-3 en apenas cuatro minutos a partir de la hora de juego. Sin embargo, cuando la victoria parecía ya una quimera para el equipo que dirige José Manuel Aira, el Penafiel encontró el 4-3 definitivo con un tanto en propia, a cinco minutos de que se cumpliese el tiempo reglamentario.

Cinco por encima

A falta de que se juegue el resto de la jornada, el Penafiel coge una renta de cinco puntos sobre los puestos de descenso, ya que a su trascendental victoria ante el Academico se le une la que logró hace escasos días en la cancha del Sporting B

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