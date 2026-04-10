Manuel Pablo: "Preparando el partido con normalidad, vamos a un escenario que se merecen y a sacar nuestra mejor versión"

Manuel Pablo, durante un partido en AbegondoBergantiños - Deportivo fabril 2-2 Archivo DXT

El Fabril afronta este domingo (12.00 horas) una cita marcada en rojo en el calendario. El filial blanquiazul se mide a la UD Ourense en Riazor, un escenario muy especial donde podrían dar un paso casi definitivo hacia Primera RFEF. Y es que si logran ganar su partido, y por la tarde el Oviedo Vetusta empata o pierde el suyo, el ascenso sería matemático. El equipo dirigido por Manuel Pablo llega en un gran momento de forma y con la ilusión de toda la plantilla por vivir una jornada única junto a su afición.

Preparación del partido con la posibilidad del ascenso. "Nervios no creo que haya, ganas supongo que muchas. Para todos es una ilusión y para ellos más jugar en Riazor. Lo que digo siempre, preparando con normalidad el partido y a partir de ahí eso, vamos a un escenario que se merecen, que se lo han ganado y a sacar nuestra mejor versión".

Jugar en Riazor. "Es un escenario de otra categoría. Me alegro porque encima viene la UD Ourense, que está haciendo un gran papel. Viene Borja, que ha reconvertido a este Ourense, que empezó mal. Le costó adaptarse, pero está acabando muy bien. Están ahí por méritos propios. Creo que va a ser un partido bonito. Encima, con la gente que tiene ganas siempre de ver a los chavales. Para mí es un premio que se han ganado los jugadores de esta plantilla y tenemos que intentar brindarle una victoria a la gente".

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Gestión del día a día. "La verdad es que estamos en un buen momento. Viene un rival que está compitiendo muy bien, pero creemos que Riazor nos va a empujar como nos ha empujado siempre cuando hemos jugado ahí. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido y de poder conseguir esa victoria que sabemos que, si la conseguimos, nos deja ya con los dos pies en la línea de meta".

El rival. "Es un equipo que es muy asociativo, que tiene mucha regularidad en las cosas que hace, no cambia su idea, incluso arriesga en presiones altas. Intentar parar sus circulaciones porque si son capaces de llegarnos a zonas altas, sí que empiezan a meter mucha gente en el área y ahí son buenos, son fuertes. Sobre todo, tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, en no cometer errores en inicios de presión. Tenemos que arriesgarnos así, somos un equipo que siempre lo intenta, competir hasta el final y aprovechar esa energía que nos paga la gente".

Apartado mental. "Yo nunca los he reforzado, he tenido la suerte de estar ya con los chavales en Riazor y lo único que les digo es que aprovechen esa energía. Siempre se ha visto esa simbiosis, esa conexión que hay entre la afición y los chavales, y lo que les digo es que incluso se equivoquen por dar de más. Si nos equivocamos, que nos den de más y eso es lo que les van a dar y lo que les va a exigir la gente. Ni que estén parados, ni que tengan miedo, sino que sean valientes y lo vamos a hacer".

¿Qué es de lo que más satisfecho está como entrenador? "Primero, el mérito de los jugadores, porque la base que tienen ellos en el grupo es muy importante para poder llegar hasta aquí, que todos estén conectados, y después un poco de todo. Siempre digo lo mismo, nosotros hemos sido reconocibles 100% en todos los partidos. A veces nos cuesta derrotas, pero siempre esa idea de juego, de intentar ser protagonistas, la hemos llevado a cabo en todos los partidos. Seguir creyendo en eso, seguir insistiendo y creyendo que es lo que nos va a llevar hasta aquí es de lo que se sienten orgullosos los entrenadores, tener una identidad".