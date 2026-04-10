Hidalgo: "Nos hemos ganado el derecho de luchar por estar entre los seis primeros”

Antonio Hidalgo, durante una rueda de prensa en Abegondo Archivo DXT

Antonio Hidalgo afronta un partido especial este domingo. El Deportivo se mide al Huesca en El Alcoraz (16.15 horas), y el técnico volverá a la que fue su casa durante dos temporadas antes de llegar a Riazor. Ilusionado por el reencuentro, satisfecho con el rendimiento de su equipo, ambicioso por la situación clasificatoria, pero precavido por lo que todavía les queda por delante. Así se mostró el catalán en la sala de prensa de Abegondo.

Estado físico. “La plantilla está bien. Semana larga para poder recuperar del esfuerzo, todos entrenando con normalidad salvo Mella. En ese aspecto estamos bien”.

Mérito de estar todos disponibles. “A los nuestros también les duele (risas). Al final de temporada siempre van pesando más las piernas, molestias de todo tipo… Hemos podido gestionar muchas cargas, sobre todo en las últimas semanas. La gente está enchufadísima, hay un trabajo detrás muy bueno, de mucha preparación, estar muy pendientes para prevenir lesiones… pero esto es fútbol, podemos hablar de una forma y en unas semanas hablar de lo contrario. Todos trabajan bien, también los que tienen menos minutos, eso aumenta la competitividad. Tenerlos a todos disponibles es un orgullo para un entrenador, porque ofrece muchas posibilidades”.

Yeremay. “Yere tiene una lesión que yo he sufrido. Cuando hay un día que puede parecer que estás mejor, llega la lesión y te hace ver que no estás tan bien. El 100% que tienes en tu cabeza, con esta lesión es difícil llegar. Te puedes acercar, pero hay momentos y días que te dice que es difícil. Te hace sufrir mucho. El otro día dio una mejor versión. Tenemos que ayudarlos para que esa versión, cuando esté en el campo, sea diferencial. Es un proceso. En el momento de la temporada en el que llega esa lesión, es difícil que desaparezcan por completo”.

Nivel anímico. “Sabemos que cada vez va quedando menos, que todo está cada vez más ajustado por la parte alta. Sabiendo la dificultad del partido del domingo, que será igualado, de tú a tú. Ellos irán con todo a por la victoria, compiten al límite como siempre y tenemos que saber el tipo de partido que tenemos que jugar, cómo tenemos que jugarlo. Con mucha atención, mucha alerta y humildad”.

Partido especial. “Muy contento de volver al Alcoraz, a Huesca… a ver amigos, gente con la que compartimos muchos momentos y estoy totalmente agradecido por el cariño y el apoyo que me mostraron. Muchas ganas. Y al mismo tiempo, ambición grande por competir el partido, por ir con todo a por la victoria. Con mucha alegría. Volver a ver a gente, a un sitio donde me sentí querido, que es de las cosas más importantes en la vida”.

Volver a ascenso directo. “Esto va a ser muy largo e igualado. Hay que ir al día a día. Sabemos que cada tres puntos son importantísimos. Lo he dicho todo el año. Hay que seguir peleando por todo, estar vivos hasta el último segundo para pelear por todo”.

Huesca y Mirandés, ¿relajación?. “Todos vemos todos los partidos, la dificultad y cómo compite cualquier equipo contra cualquiera. He estado dos años en Huesca, sé cómo sienten y cómo van a competir. Es importante saber el tipo de partido que vamos a jugar, la intensidad y concentración que requiere”.

Conocer el ambiente ayuda. “Solo hablo de lo que viví. Es un partido de fútbol, 90 minutos, y será diferente a lo que haya podido acontecer antes. Contra un rival que ha mejorado mucho en su último partido y sobre ello van a intentar trabajar e ir con todo. A partir de ahí, lo que fue se queda en el pasado”.

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Cambios con Oltra. “Conozco perfectamente a Oltra, yo era jugador y él ya entrenaba… Ha hecho un gran trabajo en todos los sitios en los que ha estado. Está intentando inculcar su manera de ver el fútbol. Van altos a presionar, pero también son capaces de defender en bloque bajo. Están trabajando para poder salir de la zona baja y todo lo que ha hecho en su carrera tiene mis respetos”.

Claves. “Controlar el vaivén de emociones de este partido, en los siguientes, cómo afrontar todo eso… Mentalmente hay que estar preparado para todo tipo de circunstancias en los partidos y es algo en lo que incidimos mucho”.

Igualdad de la categoría. “La explicación de puntuación, si miras lo histórico, seguro que es que en la parte de arriba sumamos mucho y abajo no suman tanto. Pero hay que saber convivir con eso. Los seis primeros seguramente se encarezcan un poco más, pero es la realidad que tenemos”.

Aspecto mental. “Le damos mucha importancia. El aspecto mental por lo que vamos viviendo es aceptar las cosas como vienen y no como te gustaría que fuesen. Hay que saber que habrá momentos de dificultad y saber cómo afrontarlos. Ir al límite, vivir en alerta todas las situaciones de partido. Y saber la situación en la que estamos. Nos hemos ganado el derecho de luchar por estar entre los seis primeros”.

Objetivo. “El objetivo siempre ha sido luchar por estar entre los seis primeros. Cuando llegas vivo, y me refiero a todos, a partir de ahí hay objetivos principales, que son los seis primeros, y da derecho a luchar por el siguiente. Con la igualdad que hay, hoy lo que parece una cosa, mañana puede parecer otra… vamos a ver cómo va quedando todo eso. Pero hay que ir día a día, semana a semana, y ese derecho de luchar por todo nos lo hemos ganado entre todos. Lo vemos en la ciudad, en el estadio, nos tiene que empujar, pero con mucha igualdad”.

Identidad. “En los últimos partidos hemos dado un paso adelante. Somos un equipo mucho más equilibrado ahora mismo en muchas facetas. Pero siempre digo lo mismo. Eso no vuelve. Hay que seguir apretando, empujando, yendo al límite. Son situaciones que recordamos todos los días. Todos se juegan algo en este momento y hay que ser conscientes de la situación”.

Fabril. “Bil seguro con nosotros, Noé entrena, pero veremos qué decisión tomamos. Tienen un partido importante, están cerca de conseguir el ascenso y miraremos lo mejor para el Fabril también”.

Eddahchouri. "Tenemos mucha gente en esas posiciones. Zaka tiene un alma competitiva increíble. Quiere jugar todos los minutos. Seguro que no estará del todo contento. Pero lo que yo veo en los entrenamientos, en el banquillo, cómo trabaja en el día a día, me deja tranquilo, porque eso lo hace un profesional intachable. Le tengo mucho respeto, porque nos ha dado muchísimo y nos dará”.