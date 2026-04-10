Natxo González, durante un partido con el Sant Andreu de esta temporada @uesantandreu

A veces no solo regresas a donde fuiste feliz. También consigues superarte. Eso es lo que le está pasando al extécnico del Deportivo Natxo González, que en su segunda etapa como entrenador del Sant Andreu puede cantar el alirón este fin de semana. Además, de vencer, igualará su récord personal de victorias consecutivas con el equipo, diez, que logró la campaña 2009-2010.

A estos estratosféricos números hay que sumar las 17 jornadas sin conocer la derrota, toda una vuelta de la competición. En el club en el que comenzó su carrera profesional, que compite en el Grupo III de Segunda Federación, puede lograr un hito histórico. Para ello tiene que vencer al Valencia Mestalla en el estadio de Puchades. Su rival está en una situación comprometida en la tabla, jugándose le permanencia en Segunda RFEF.

Podría certificar el ascenso antes en el caso de que el segundo, el Atlético Baleares, pierda contra el Andratx, pues eso les daría el ascenso matemático. El entrenador vitoriano, tras sendas experiencias en la extinta Segunda B con el filial del Alavés y el Reus, con el que sufrió un descenso, recaló en el equipo catalán durante tres temporadas, entre 2008 y 2011. En el curso 2009-2010 se proclamó campeón de Segunda B.

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No obstante, el sueño de jugar en Segunda se esfumó en la eliminatoria que lo enfrentó al Barça B. Después de firmar tablas sin goles en la ida, el filial azulgrana superó al equipo de Naxto González en el duelo de vuelta. Con nueve puntos sobre el conjunto balear el equipo del antiguo municipio de San Andrés de Palomar está muy cerca de militar el año que viene en el tercer escalón del fútbol español.

Aún así, en el enfrentamiento de este fin de semana en el que se miden dos escuadras con situaciones antagónicas en la tabla también se ha colado la polémica. Y es que los seguidores del Sant Andreu se han encontrado con problemas a la hora de adquirir localidades para el encuentro. El filial ché que es decimotercero, en puestos de playout, quiere escapar de la zona peligrosa pero se niega a que su estadio se llena de aficionados visitantes.

El Puchades cuenta con un aforo de alrededor de 1.500 butacas y ha dado facilidades a sus socios para que puedan invitar a un amigo de forma gratuita, al mismo tiempo que ha limitado a 150 el número de billetes para el Sant Andreu. Lo que no quieren es un desembarco masivo de los visitantes, que podrían celebrar el ascenso en Puchades. Una hinchada bulliciosa, que llegó a protagonizar uno de los desplazamientos más multitudinarios del fútbol español en febrero de 2025, con 2.000 fieles presentes en el encuentro contra el Sabadell.

Se consiga o no subir este fin de semana Natxo González saborea en la actualidad un buen momento a nivel profesional, en una segunda etapa en la que ha demostrado entender y compartir la idiosincrasia de un club que, como el Rayo Vallecano, es propiedad de sus socios.

Contra el Celta en Copa

Además, se quedó a las puertas de dar la sorpresa en Copa del Rey ante el Celta. Empataron en el tiempo reglamentario (1-1), la prórroga no rompió la igualada en el marcador y hubo que decidirse todo en la tanda de penaltis. Hasta catorce se tuvieron que lanzar hasta que los locales erraron la última pena máxima. A punto de darle un susto al cuadro celeste ahora en su regreso al Sant Andreu Natxo González acaricia una nueva gesta. Después de dejar un buen sabor de boca en su primera etapa, fichó por el Real Zaragoza en el curso 2017-2018, equipo en el que se quedó a las puertas del ascenso a Primera ante el Numancia. El gol de Diamanka en la prórroga lo impidió. Deportivo, Tondela, Bolívar, Málaga, Logroñés y Amorebieta fueron sus siguientes experiencias, aunque ninguna salió como esperaba.

Al Dépor llegó en junio de 2018 y mantuvo al equipo durante prácticamente todo el curso en posiciones altas en la tabla. Desde mediados de febrero hasta principios de abril encadenó siete jornadas sin ganar, con cinco empates y dos derrotas. El club lo despidió tras la jornada 33, con el equipo en playoff, con 54 puntos, a seis del ascenso directo, que marcaba con 61 el Granada, mientras Osasuna con 64 era el líder. El Dépor contrataría a José Luis Martí y perdería el playoff de ascenso ante el Mallorca, en aquel San Juan aciago. Olvidadas penas pasadas, Natxo González, en su segunda andadura en el Sant Andreu está a punto de cantar el alirón, rumbo a Primera RFEF.