Anquela en la banda, durante un Girona-Dépor (3-1) en la campaña 2019-2020 Archivo DXT Campeón

“El punto de inflexión real tiene que ser un resultado positivo”. José Luis Oltra sabe que la mejoría del equipo a nivel futbolístico de nada vale si no se traduce en sumar de tres. El “milagro” aún es posible (el Huesca, con 32 puntos está a seis de la salvación) y además hay un precedente en el que puede inspirarse el técnico valenciano.

Y es precisamente otro exentrenador del Deportivo, Juan Antonio Anquela, el que fue capaz de salvar al Huesca en la 2015-2016 gracias a sumar 19 puntos en las últimas ocho jornadas. El preparador jienense asumió las riendas del equipo oscense en la jornada 16, después del despido de Luis García Tevenet. Entonces el conjunto aragonés era decimoctavo, con 16 puntos y aunque se encontraba fuera del descenso, estaba empatado con el Llagostera, que era el primero de los que marcaba la zona de quema. Una situación delicada, similar a la que se enfrenta Oltra en esta recta final, en la que tratará de repetir la hazaña de Anquela.

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Entonces el preparador oriundo de Jaén logró en los últimos ocho compromisos ligueros rubricar seis victorias, un empate y tan solo una derrota. Al iniciar la jornada 35 el Huesca era el primero en indicar los puestos de descenso, con 36 puntos en su casillero. Empezó la racha triunfal de Anquela con un triunfo en el Carlos Tartiere ante el Oviedo (0-1). La siguiente jornada dio un golpe sobre la mesa, ganando con contundencia en El Alcoraz al Llagostera (3-1), un rival directo en la lucha por eludir el descenso.

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En la jornada 37 se produjo el único traspié de esa recta final de campaña, cuando el conjunto oscense perdió por la mínima en Anduva contra el Mirandés. Después de ese encuentro, el equipo de Anquela no volvió a hincar la rodilla en lo que restó de campaña. Ganó de forma consecutiva en casa al Almería (2-1) y a domicilio al Leganés (2-3), empató en El Alcoraz con el Zaragoza (1-1) y firmó sendos triunfos contra Osasuna (2-3) y Lugo (1-0).

A tenor de esta casi inmaculada hoja de servicios el Huesca terminó la temporada como duodécimo, con 55 puntos. Una increíble remontada para evitar la pérdida de categoría y que ahora quiere replicar Oltra, con una serie de ocho partidos que comienzan mañana ante el Deportivo en El Alcoraz.

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Por delante le quedan el derbi a domicilio con el Eibar, el duelo de necesitados en casa contra el Zaragoza, visitar El Sardinero para medirse con el Racing de Santander, recibir en su siguiente compromiso a la Real Sociedad B, viajar a Butarque para enfrentarse al Leganés, en la penúltima jornada en El Alcoraz rendir visita el Castellón y acabar el año en el Nuevo Arcángel contra el Córdoba. Ocho finales para obrar el milagro.