Cuarto pulso del Dépor ante un rival en descenso

Mulattieri conduce la pelota durante el partido contra el Zaragoza en Riazor (2-1) de la jornada 31 Quintana

La visita del Deportivo a Huesca provocará que la escuadra blanquiazul protagonice su cuarto pulso de la temporada frente a un adversario instalado en los puestos de descenso. En lo que va de curso, los coruñeses se midieron en tres ocasiones contra un rival que en ese momento ocupaba una de las cuatro últimas plazas, con un balance de dos victorias y una derrota. Además, en otras tres jornadas se toparon con un equipo clasificado inmediatamente por encima de la zona roja de la tabla. En esas ocasiones la balanza se decantó del lado contrario al herculino, con dos tropiezos de los pupilos de Antonio Hidalgo y un solo triunfo.

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El primer oponente instalado en una de las cuatro plazas de descenso que se cruzó en el camino del Deportivo llama la atención, puesto que ahora se trata de uno de los principales rivales del conjunto coruñés en la pugna por el ascenso directo y por el playoff. El desastroso arranque de temporada del Málaga llevó al bloque andaluz, dirigido por Sergio Pellicer en aquel momento, a recibir al equipo de Antonio Hidalgo en la novena jornada como decimonoveno clasificado. El cuadro malacitano solo fue capaz de sumar ocho puntos en las ocho primeras citas del curso, lo que le llevó a ocupar el primero de los cuatro puestos de descenso, empatado con la Cultural Leonesa, vigésima, y con dos puntos más que el Zaragoza y la Real Sociedad B, que era el farolillo rojo en aquel momento. Granada y Mirandés, también con ocho puntos, marcaban la permanencia.

Cuando el Málaga recibió al Deportivo, encadenaba cuatro derrotas frente al Huesca (1-0), el Cádiz (0-1), el Burgos (2-1) y el Racing de Santander (3-0). Sin embargo, los andaluces dieron un baño al cuadro herculino (3-0), que en aquel momento lideraba la Liga, con dos goles de Chupe en los minutos 9 y 32 y un tanto de Rafa en el arranque de la segunda parte. Ahí se produjo la primera chispa de la reacción malagueña, que fue definitiva cuando Juanfran Funes sucedió a Pellicer en el banquillo tras la decimocuarta jornada.

Doble cita maña

Tres semanas tan solo tuvo que esperar el Dépor para toparse con un nuevo adversario inmerso en la zona de descenso. Fue en la duodécima jornada, cuando la escuadra herculina viajó a Zaragoza para enfrentarse al que en aquel momento era el colista de la competición y que acababa de estrenar al tercer entrenador que se sentaba en el banquillo este curso.

La temporada la arrancó Gabi Fernández, pero después de que el conjunto maño registrara cinco derrotas, tres empates y un solo triunfo en las nueve primeras jornadas, la directiva destituyó al madrileño y nombró a Emilio Larraz como técnico interino. El expreparador del Racing de Ferrol subió desde el filial, pero solo aguantó un partido, ya que el Zaragoza cayó goleado a manos de la Cultural Leonesa (0-5), lo que provocó que en la undécima jornada le relevara Rubén Sellés, que también debutó con derrota en Gijón (1-0).

El siguiente compromiso de los aragoneses fue la visita del Dépor, al que recibieron con solo seis puntos de 33 posibles en su casillero. El cuadro zaragocista estaba a seis puntos de la salvación, que la fijaba el Castellón, mientras que el bloque coruñés era octavo con 17 puntos, a uno del playoff. Los herculinos llegaban de encadenar cinco jornadas sin ganar, con tres empates y dos derrotas, lo que les hizo caer de la zona de ascenso. Una semana antes habían empatado en Riazor con el Valladolid (1-1) con un gol de penalti de Yeremay en el minuto 90+8.

Los blanquiazules no ofrecieron un juego vistoso en Zaragoza, pero a base de seguridad defensiva y dos genialidades pusieron fin a una racha de casi dos meses sin ganar, desde el 19 de septiembre, en el que precisamente le metieron un 4-0 al Huesca, hasta ese 2 de noviembre en el que vencieron 0-2 en el estadio maño. A los diez minutos de la segunda mitad, Yeremay sacó una falta en corto para Mario Soriano que, desde la frontal del área, clavó el balón en la escuadra. Y en el 73, el ‘10’ protagonizó una espectacular cabalgada desde su campo y regaló el 0-2 a Mella con un taconazo de lujo. La victoria devolvió al Dépor a los puestos de playoff.

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El tercer pulso con un rival instalado en las cuatro últimas plazas de la clasificación se produjo recientemente, en la jornada 31 el pasado 21 de marzo, y también fue contra el Zaragoza, que se encontraba en plena reacción, en su intento de amarrarse a la permanencia, y visitó Riazor tras ganar sus dos compromisos anteriores, en Cádiz (0-1) y contra el Almería (2-0), segundo clasificado. Esas dos victorias permitieron al equipo maño pasar de ser colista, a ocho puntos de la salvación, a tercero por la cola, con una desventaja de cuatro puntos con la permanencia, cuando jugó en el estadio coruñés.

El duelo no pudo empezar peor para el equipo de Antonio Hidalgo, ya que Dani Gómez adelantó a los visitantes a los seis minutos de juego. Pero Stoichkov igualó el marcador en el 19’ y en el 87’, con épica, Ximo lanzó un pase largo sobre Eddahchouri, que bajó la pelota para que Mulattieri sellara el 2-1.

Los blanquiazules vivirán este domingo su cuarto enfrentamiento con un rival instalado en puestos de descenso, ya que el Huesca ocupa la vigésima posición, con 32 puntos, los mismos que el Mirandés y la Cultural Leonesa, que cierran la tabla, y está a dos puntos del Zaragoza, que es quien marca el descenso con 34, y a seis de la permanencia, que la fija el Cádiz.

Al límite

Además de sus tres pulsos con equipos inmersos en la zona roja de la tabla, en la jornada 18 el cuadro deportivista recibió a la Real Sociedad B, que en aquel momento marcaba la salvación con 18 puntos, empatado con el Andorra, que ocupaba la primera de las cuatro plazas de descenso. El filial txuri-urdin se impuso en Riazor con autoridad (0-3).

En la semana 24 de competición, los blanquiazules visitaron a la Cultural Leonesa, que también fijaba la permanencia, con un punto sobre la zona de quema. En ese caso, ganó el Dépor (0-1) con un penalti que transformó Yeremay en el minuto 90+3.

Por último, en la jornada 29 los herculinos recibieron al Granada, que era decimoséptimo con 32 puntos, empatado, con el Valladolid, que marcaba la salvación, y con un colchón de solo dos puntos sobre el descenso. El cuadro deportivista cayó 0-2.