¿Cómo nos ven? | Luis Abadías (Radio Huesca ): "El proyecto del Deportivo ha cogido velocidad de crucero para volver a Primera"

Cosas de la vida, Luis Abadías jugó de joven en el Huesca en Tercera pero una lesión lo apartó de los terrenos de juego y aterrizó en el periodismo "por accidente". Nacido en Huesca, su vida profesional comenzó en Radio Heraldo comentando los partidos de la SD Huesca. De ahí en 1992 pasó a Radio Huesca de la Cadena Ser. A lo largo de su trayectoria ha cubierto todo el deporte de la provincia oscense y retransmite todos los partidos del equipo que en la actualidad entrena José Luis Oltra.

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando oye hablar del Dépor?

El Dépor a mí me recuerda jugadores de Huesca que han estado allí. Con uno, además, tuve una estrecha relación, que era Ramón Calvo, justo antes de la época del SuperDépor, en Segunda División. Y otro es Agustín Peralta, que también fue otro de los jugadores insignes. Y por supuesto, a todo el mundo nos viene el recuerdo vinculado a ese Dépor que se codeaba con los mejores equipos de España y de Europa. Yo creo que todo el mundo se hizo un poco del Dépor.

Y este Dépor, ya de menos lustre que el del pasado, ¿cómo lo está viendo en su segundo año en la categoría de plata del fútbol español?

Pienso que ahora el proyecto ha cogido velocidad de crucero para volver a Primera. Supongo que en Coruña quieren que sea ya este año y sería bonito. No va a tardar mucho, yo creo que puede ser ya en esta temporada. Tiene un entrenador que aquí conocemos bien, como es Antonio Hidalgo, que tiene las ideas muy claras. Es cierto que le ha tocado convencer a mucha gente un poco de lo que es su trabajo, su forma de ver el fútbol, pero aquí le pasó lo mismo. En el momento en el que ya se hizo con el equipo, consiguió éxitos muy destacados. Aquí era la permanencia y poco más y el año pasado casi mete al equipo en playoff, ahí es el ascenso y yo creo que este año lo puede conseguir.

¿Se percibe desde fuera que hubo poca paciencia con él aunque el equipo siempre estuvo arriba?

Sí y yo pienso que por el nombre también del entrenador, porque siempre estamos acostumbrados a técnicos con más lustre, con más currículum y claro, aquí nos pasó lo mismo. Llegó Antonio Hidalgo y venía de Segunda RFEF, del Sevilla Atlético, y dijimos, ‘madre mía, hay que salvar al equipo en Segunda y solo ha entrenado al Sabadell y un año lo ha descendido’. Me parece que ahí ha pasado lo mismo, pero Antonio va a terminar convenciendo a todo el mundo, o lo está haciendo ya. Es un entrenador muy trabajador, que tiene su fútbol muy claro y que sabe sacar mucho rendimiento a las plantillas.

¿Y reconoce en el Dépor actual rasgos del anterior Huesca de Hidalgo?

Se ve su sello. Es la solidez defensiva, algo que caracteriza a Hidalgo, que empieza a trabajar la base desde la defensa. Después, si tienes jugadores de calidad, como tiene este año el Deportivo, ayuda a la hora de poder definir arriba, de tener más gol, de gozar de más oportunidades. Pienso que es un Antonio Hidalgo muy reconocible y si sigue adelante en el fútbol y llega lejos le va a dar igual a quien entrene. Es decir, su idea es su idea, y yo creo que eso es lo mejor que puede tener un entrenador, un sello propio, como el que tiene él ahora mismo.

La situación de su exequipo es complicada, en descenso y a seis de la salvación...

El Huesca llega en su peor momento, hay que decirlo así, pero no solo de este año, yo creo que en su peor momento desde hace muchísimos años. Ni siquiera las dos temporadas que estuvo en Primera División estuvo tan al límite, porque en las dos tuvo opciones hasta de salvarse en la última jornada. Está a seis puntos de la permanencia, que ahora mismo son un abismo, ¿Por qué? Por el juego, por la imagen, porque el equipo está roto, porque la gente no cree... Se ha cambiado otra vez al entrenador, que es lo peor que te puede pasar. Ha llegado Oltra y no es su culpa, él habla de la realidad, pero el mensaje que transmite ya no es ni siquiera positivo, entonces es difícil agarrarse algo de este Huesca. Yo creo que todos estamos esperando a ver si es capaz de ganar un partido para recuperar un poco la ilusión. Pero lo que estamos viendo es que no le va a dar ni mucho menos para salvar la categoría, yo creo que a ninguno de los cuatro, que está abajo, aunque el Zaragoza sí que parece que está en otra dinámica. Pero el Huesca parece imposible que salga de ahí.

¿Puede servir la visita del Dépor de acicate?

Sí, creo que el orgullo de un futbolista profesional hay que sacarlo y el Huesca lo que tiene que hacer es mostrar su orgullo. Estamos viendo al Mirandés prácticamente en una situación todavía más límite que el Huesca y sigue dando sorpresas por ahí. Eso es lo que esperamos un poco del Huesca, que por lo menos sea capaz de mantenerse con vida hasta donde pueda. Yo creo que va a haber orgullo, orgullo de luchar todos el domingo, pero la duda es si le va a dar al Huesca para competir con el Dépor, yo creo que eso ya es más complicado