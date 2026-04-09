Yeremay busca su sitio en el mejor Dépor

Yeremay entra por Stoichkov durante el Dépor-Málaga de la pasada jornada en Riazor Quintana

“Va en ese proceso (...) No es una dolencia sencilla, está apretando al máximo y sufriendo mucho. Es el primero que quiere estar en perfectas condiciones. Hay que seguir cuidándolo, escuchándolo y a ver cómo va evolucionando”. Antonio Hidalgo desvelaba en la previa del duelo contra el Málaga que Yeremay todavía no estaba al cien por cien.

Y es que el astro canario, aquejado de una pubalgia que el club anunció por boca del técnico el pasado 6 de marzo, ha ido dando pasos en su recuperación y encontrando ese “punto de chispa” que necesita. Yeremay, que había sido titular en las primeras 27 jornadas ligueras y jugándolo prácticamente todo, tuvo que parar a principios de marzo y se perdió los choques ante Real Sociedad B (2-3), Granada (0-2) y Ceuta (1-2). Una baja sensible si se tiene en cuenta que el canario suma este curso siete asistencias y diez goles.

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El Deportivo supo sobreponerse a una ausencia tan notoria y ha elevado su nivel en juego y confianza. De los últimos 15 puntos en juego sumó 11. Y eso que el Dépor no solo perdió a Yeremay, sino que casi a la vez se quedó también sin Mella. Sus dos ‘diablillos’ en sendas bandas. 489 días después ambos causaban baja para el choque a domicilio en el Alfonso Murube ante el Ceuta. Yeremay, a vueltas con la pubalgia y su homólogo en el ala opuesta, mermado por un edema óseo en la rodilla izquierda.

El duelo se saldaba con victoria blanquiazul e Hidalgo optaba por que Altimira ocupase la posición de Mella y Luismi la de Yeremay. Precisamente el del Puerto de Santa María fue el que había ejercido en la posición del canario en su primera ausencia, en el sufrido triunfo en Zubieta. Mientras, en Granada el preparador catalán le dio una vuelta de tuerca y alineó en esa demarcación a Stoichkov.

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Yeremay reapareció el 21 de marzo en la victoria en Riazor ante el Zaragoza y disputó los últimos 18 minutos de juego. “Ha hecho un esfuerzo grande para poder estar en la situación que requería el partido como eran estos últimos minutos. Venía de muy poco volumen (de trabajo) porque la lesión que tiene lo requiere para ver si esas molestias van desapareciendo del todo”, comentaba Hidalgo sobre el regreso del ‘10’ blanquiazul.

La siguiente jornada prácticamente disputó media hora del choque a domicilio contra el Sporting de Gijón (1-1), en un duelo en el que Luismi Cruz ocupó su puesto. En la victoria del pasado martes 31 contra el Córdoba (2-0) ingresó en el verde en el 65, sustituyendo a Stoichkov. En el empate contra el Málaga de la pasada jornada (1-1) Yeremay participó en la última media hora del encuentro. En posiblemente el mejor partido del curso de los blanquiazules el atacante gozó de una oportunidad muy clara de reencontrarse con el gol en el minuto 67 de la contienda. Recibió en profundidad de Quagliata, el canario remató de primeras y la salvó Rafita cuando el balón enfilaba su portería.

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El habilidoso extremo dejó detalles de su calidad, que sigue intacta. Necesita, sin embargo, más minutos y que sus molestias vayan a menos para poder volver a su mejor versión. Su ausencia auguraba nubes negras en el horizonte del Deportivo en un momento tan trascendental del curso liguero, pero la realidad es que el equipo ha sabido sobreponerse y ha encontrado recursos de los que tirar.

“Habla bien de los que esperan por detrás su oportunidad, su momento, de aceptar el rol que les toca. Seguro que ahora tendrán un papel más principal”, indicó en una reciente comparecencia Hidalgo cuando se la preguntó por las buenas prestaciones de jugadores menos habituales. Llegar con la flecha arriba y con el mayor número de futbolistas enchufados es primordial a estas alturas de curso. La competencia ha ido creciendo en este Dépor, que es mejor, y a cuya puerta llama ahora Yeremay.