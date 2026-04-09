Sergi Enrich: "Hidalgo lo está haciendo espectacular en el Dépor"

"Suerte y a ver si lo conseguís, que le tengo mucho cariño al Dépor y me gusta desde siempre", se despide tras la entrevista Sergi Enrich (Ciutadella de Menorca, Islas Baleares, 1990), el futbolista más veterano del Huesca, que el domingo recibe a la escuadra coruñesa. Dani Jiménez y Francisco Portillo también son de la quinta del 90, pero mientras que el delantero menorquín nació en febrero, el portero lo hizo en marzo y el centrocampista malagueño, en junio. Once veces se ha enfrentado Enrich al equipo blanquiazul durante su trayectoria profesional y le ha marcado tres goles. Un doblete con el Numancia en Riazor, en Segunda en la temporada 2013-14, que finalizó 3-3, en una campaña que culminó con el ascenso del cuadro herculino a la élite. Y otro en Primera en Eibar (3-1) en el curso 2016-17.

¿Recuerda aquellos tantos?

Me acuerdo, correcto. Siempre da gusto ir a jugar a Riazor, que es un estadio muy bonito, y es un club histórico del fútbol español.

Pese a los tantos, suma tres triunfos, cuatro derrotas y cuatro empates frente a los blanquiazules. ¿Con qué se queda de sus duelos con los herculinos?

Mira, lo que has dicho. Me acuerdo muchísimo de los dos goles con el Numancia porque fueron para remontar el partido, aunque luego, en el tiempo de descuento, empató el Dépor. Marqué los dos goles muy seguidos y los recuerdo con mucho cariño porque era muy joven y cuando marqué, Julio Álvarez, que era mi compañero, me dijo: Lo que acabas de hacer, chaval. Un doblete en Riazor no lo hace cualquiera.

La primera vez que se cruzó en el camino del cuadro herculino fue en agosto de 2011, hace quince años. En el Dépor jugaban Aranzubia, Manuel Pablo, Colotto, Valerón, Andrés Guardado, Riki... Casi nada.

Imagínate, un Dépor increíble, siempre. Es verdad que lleva unos años de transición, como digo yo, para un club tan grande como él, que después tuvo la mala suerte de no estar en el fútbol profesional, pero creo que, a veces, a estos clubes con tanta historia les va bien dar un paso atrás para coger impulso, y eso es lo que le ha pasado al Dépor y ahora todo se ve de otra manera. La gente también ha cambiado y ahora ir allí es una olla a presión, todos van a una y se ve diferente.

A veces, a estos clubes con tanta historia les va bien dar un paso atrás para coger impulso, y eso es lo que le ha pasado al Dépor

De hecho, en la primera vuelta se llevaron un 4-0.

Sí, sabemos el potencial que tiene el Deportivo, y más este año también, que conozco muy bien al míster y a Ignasi, con los que estuve el año pasado y la verdad es que me han dejado un recuerdo increíble tanto a nivel personal como profesional. Cuando hablé con Antonio en verano y me dijo que se iba al Dépor, sabía que era una plaza muy buena y que lo iba a hacer espectacular. Creo que los puntos, los datos y la estadística están ahí y por ellos y por amigos que tengo en el Dépor, me alegro.

¿Qué subrayaría de Hidalgo como entrenador?

Es un técnico que me chocó mucho, no lo conocía y me demostró lo buen entrenador que es. Ahora en el Dépor lo está haciendo espectacular y le espera un gran futuro, estoy convencido de ello. Le encanta el fútbol, estudia muy bien a los rivales y sabe motivar a todo el grupo, juegues o no, y eso es muy importante, tener a un grupo de veintitantos jugadores enchufados, que salga uno u otro, lo hacen bien. Eso yo lo veía y hoy en día el mensaje del entrenador tiene que calar y el que él transmitía se entendía perfectamente.

El Dépor va tercero, a un punto del ascenso directo y a dos del líder y, aun así, hay algunas voces críticas por el juego del equipo. ¿Lo entiende?

Eso pasa en todos lados. Tengo la experiencia de que el aficionado, a veces, demuestra sus sentimientos, pero la realidad es otra. Al final, todo aficionado del Dépor hubiera firmado estar en esta situación a falta de ocho jornadas para terminar la competición, y estar tan cerquita del ascenso directo, que prácticamente está ahí. Eso quiere decir que estás haciendo las cosas muy, muy, muy bien, porque esta competición es muy difícil, cada año lo vemos, y hay que valorar eso.

¿Ha hablado con él esta semana?

No hemos tenido contacto, no.

Todo aficionado del Dépor hubiera firmado estar en esta situación a falta de ocho jornadas

Se trata de un enfrentamiento casi sin red para ninguno de los dos equipos. El Dépor necesita ganar para seguir enganchado al ascenso directo y el Huesca, para no descolgarse de la permanencia.

Yo te hablaré de nosotros porque nuestra situación es complicada, pero estamos entrenando muy duro y el mensaje es claro, nos jugamos muchísimo, prácticamente la salvación, como el que dice. Es un partido que tenemos que intentar ganar sí o sí y los tres puntos se tienen que quedar en casa. Tenemos un respeto enorme al Dépor, que es un auténtico equipazo y lo está demostrando, pero en esta categoría puede ganar cualquiera y es lo que vamos a intentar demostrar, hacer un gran partido, ponerles en apuros y conseguir los tres puntos, que para nosotros es importantísimo.

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Llevan tres técnicos. El último, José Luis Oltra, con el que aún no han ganado en cuatro jornadas.

Cuando hay muchos cambios en un equipo quiere decir que las cosas no están saliendo bien y este año nos ha tocado a nosotros. Es verdad que creo que merecemos algún punto más de los que llevamos, pero eso ya no sirve de nada. Llevamos una racha muy negativa que nos está costando romper y cada vez queda menos. Lo más importante en el fútbol es poner fin a las dinámicas, nosotros no lo estamos haciendo, aunque en la última jornada, contra Las Palmas, que es un gran rival, hicimos un buen partido, aunque no la acabamos de romper y eso es lo que queremos hacer en casa frente al Dépor, quitarnos la mala racha de encima y a ver si nos da ese impulso final para conseguir la permanencia.

¿Qué tal con él?

Bien, ha venido con mucha energía y muchas ganas de intentar revertir la situación. Es cierto que estos resultados con él tampoco han acompañado, es una situación difícil, pero lucharemos hasta el final. Ha venido con mucho conocimiento y esperemos que nos dé ese impulso para poder llegar vivos hasta el final de temporada.

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¿Qué le parece este Dépor?

Lo que subrayaría es que es un equipo, lo tengo muy claro y conozco perfectamente a Antonio. Y dentro de este equipo hay jugadores con un gran talento y un gran futuro, de casa también, que es bonito e importante. Después, también tiene veteranos que me parecen grandes personas, porque los conozco, y muy grandes profesionales y entre todos están haciendo un muy buen equipo y se ve porque es un equipo que lucha, corre, están muy juntos, encaja pocos goles, y luego ellos siempre tienen oportunidad de marcar gol porque tienen jugadores de mucha calidad.

Yeremay ha salido desde el banquillo en las cuatro últimas jornadas, debido a molestias en el pubis, y Mella es baja para lo que resta del curso. ¿Mejor así?

Son adversidades que van surgiendo a lo largo de la temporada, pero, como te he dicho, una cosa que me encantó de Antonio es que tiene a todo el grupo enchufado y lo está demostrando, lo estáis viendo vosotros. Yeremay, que es la estrella de este equipo, porque lo demostró el año pasado y lo está demostrando con creces también esta temporada, es un jugador increíble y de los mejores de la categoría. Desgraciadamente no ha podido contar con él en tres partidos y en los últimos ha jugado menos minutos, pero el Dépor sigue ahí. Eso es muy importante porque es muy difícil que no se note cuando un jugador tan bueno está fuera.

¿Qué tipo de enfrentamiento cree que veremos?

Un partido duro, los dos vamos a luchar muchísimo, de mucho duelo, mucha batalla y segundas jugadas. Después, nosotros vamos intentar hacer nuestro juego en casa, de apretarles bien, que no puedan hacer su fútbol y tener nuestras opciones de poder marcar gol.