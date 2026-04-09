Ocho goles pendientes en el Dépor para ocho jornadas decisivas

Patiño conduce el balón durante el partido contra el Granada en Riazor Carlota Blanco

Ocho jornadas para finalizar la Liga y ocho jugadores que quedan por estrenarse como goleadores en esta temporada. Las cuentas salen solas, pero la realidad es que sus roles dentro del campo les resta muchas opciones de escuchar como Riazor corea su nombre tras anotar un tanto.

El Deportivo, ante la ausencia de varios de los jugadores más diferenciales del plantel, ha añadido varios nombres a la lista de goleadores en las últimas jornadas. Un total de siete futbolistas diferentes han firmado las ocho dianas más recientes del combinado herculino, y cada vez son menos los que quedan por hacerlo.

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De los ocho que todavía no han sumado ni una presa, muchos comparten línea defensiva con Lucas Noubi. El belga de 21 años fue el último en estrenar su casillero particular con su gol de cabeza ante el Córdoba. Un gol muy sentido por ser el primero como blanquiazul y por la posterior dedicatoria especial.

Arnau Comas y Miguel Loureiro buscan ahora seguir sus pasos. Catalán y gallego son los dos centrales que faltan por ver portería rival esta temporada. Es curioso que la vez que más cerca estuvo el cercedense de cambiar el marcador quedase anulado por su pareja en la zaga. Ante Las Palmas, Loureiro cabeceó al fondo de las mallas, pero la acción quedó invalidada por falta de Comas. Habría supuesto el gol de otro canterano con el primer equipo, pero se quedó con la miel en los labios.

En el puesto de lateral, Ximo Navarro se ha quedado como el único que sigue sin acertar en las inmediaciones de la meta rival. El nacido en Granada tiene excusa, ha estado bastante tiempo lesionado. El día que reapareció en el Reino de León pudo enviar el balón a la red, pero optó por la potencia y desperdició la oportunidad. Sus llegadas a zona de ataque le permiten irrumpir con fuerza en zonas de peligro y gozar de más oportunidades que el resto de defensores.

En la medular, José Ángel y José Gragera comparten posición y cantidad de goles. Marcar no es su función, pero se han quedado a nada de hacerlo. El andaluz, cuando juega, suele dejar muestra de su buen golpeo, con tiros desde media y larga distancia. Por su parte, el asturiano, que va camino de los cuatro meses sin jugar, se encontró con Alfonso Herrero en La Rosaleda, tras un buen contacto de cabeza a centro de Luismi Cruz. Riki Rodríguez y Patiño, más organizadores que ofensivos, cierran la lista del centro del campo.

Cristian Herrera es el único delantero que no ha tenido su minuto de gloria en Liga. Ha jugado 123 minutos, cifra muy alejada a los 589 del pasado curso, cuando hizo dos dianas. El canario todavía no se ha citado con el gol y podría acabar su relación con el Deportivo a cero. Sería la primera vez que acaba una temporada sin marcar en la competición regular.