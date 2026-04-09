El Huesca pierde peso en ataque, pero se rearma atrás para la visita del Dépor

El centrocampista Óscar Sielva es baja para el duelo con el cuadro coruñés SD Huesca

El Huesca pierde peso ofensivo, pero se rearma en defensa ante la primera de las ocho finales que le quedan en su camino hacia una permanencia, respecto a la que tiene un déficit de seis puntos. El exdeportivista José Luis Oltra, técnico de la escuadra oscense, tiene, para el duelo del domingo con el equipo coruñés, la baja segura del centrocampista Óscar Sielva y la duda del extremo Dani Ojeda, pero recupera al lateral derecho Toni Abad, que se ha perdido los seis últimos compromisos.

Abad sufrió una entesitis en el aductor largo, zona proximal, de su pierna derecha en la previa del partido contra el Albacete de la vigésima novena jornada. Esta lesión le impidió disputar los dos últimos encuentros del Huesca con Jon Pérez Bolo en el banquillo y los cuatro primeros de la ‘era Oltra’. Su recuperación le permitirá estrenarse con el preparador valenciano en el banquillo.

Sergi Enrich: "Hidalgo lo está haciendo espectacular en el Dépor" Más información

Más problemas tiene el exentrenador blanquiazul para armar la zona de creación. Diez titularidades consecutivas enlazó el mediocampista Óscar Sielva hasta la pasada jornada, cuando no pudo enfrentarse a Las Palmas, debido a una lesión muscular que le mantendrá también fuera de los terrenos de juego este domingo. Además, el extremo Dani Ojeda, autor de dos goles y dos asistencias, también se perdió el compromiso del pasado fin de semana en el estadio de Gran Canaria. El atacante insular participó en los tres primeros encuentros de Oltra como entrenador, pero un golpe en el hombro le obligó a abandonar el campo a los 17 minutos del duelo con la Cultural Leonesa. No jugó ante Las Palmas y su presencia frente al Deportivo está en el aire.

El cuadro oscense cuenta también con las bajas de Joaquín Fernández y Diego Aznar, pero que son de larga duración.

Además de al lateral Toni Abad, Oltra también recuperará para la visita del Dépor al extremo Liberto Beltrán, que tampoco jugó el último duelo de los azulgranas.

Jordi Martín mantiene la fe

“Todavía creemos en nosotros”, avisa Jordi Martín, quien no da por muerto al conjunto oscense, a pesar de la desventaja que mantiene respecto a la permanencia.

El lateral zurdo habló esta mañana en rueda de prensa. “Es verdad que estamos en una situación difícil, pero todavía creemos en nosotros, en el equipo, en el míster y en la afición. Nos podemos agarrar a eso y, hasta que se pueda, vamos a darlo todo”, aseguró.

Sobre el duelo del domingo, el zaguero manifestó lo siguiente: “Viene un Deportivo muy fuerte, pero nosotros también nos jugamos lo nuestro. Vamos a ir a por la victoria, vamos a ir a morir. Va a ser un partido muy duro, muy exigente, pero vamos a competir”.