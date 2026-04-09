El Deportivo mantiene el ritmo pese a quedarse sin la mitad de sus goles

Yeremay recibe la felicitación de varios compañeros tras marcar contra el Albacete su último gol de esta temporada Patricia G. Fraga

A lo lago de buena parte de la temporada, el gol en el Deportivo tuvo tres nombres propios: Yeremay Hernández, Zakaria Eddahchouri y David Mella. El tridente concentra 24 de los 52 tantos del equipo y convirtieron su acierto en el principal sostén ofensivo de los blanquiazules, hasta el punto de condicionar tanto la manera de atacar como los resultados, sin necesidad de someter a su rival para terminar ganándole.

El escenario ha cambiado en los dos últimos meses de competición. Las lesiones de los dos jugadores de banda y la decisión técnica con el delantero neerlandés, que ahora ha pasado a ser el último recurso de Antonio Hidalgo en la punta de lanza, han apartado del área a los tres máximos goleadores blanquiazules y han obligado a buscar respuestas lejos de sus referencias más determinantes. Entre ellos firman el 46,13% de los goles del conjunto coruñés. Una cifra que refleja el peso que soportan en la parcela ofensiva.

Lo que parecía un escenario de riesgo y un varapalo a las aspiraciones de ascenso ha puesto a prueba la capacidad de adaptación del colectivo. El Deportivo ha respondido. Tanto que, en palabras del técnico catalán, “el mejor partido del año” se ha dado con solo Yeremay presente, y durante menos de media hora sobre el verde. El vestuario ha dejado de mirar a un único foco y ha encontrado en el grupo la manera de seguir sumando puntos y acercarse cada vez más a su objetivo final sin sus hombres de mayor pegada.

Son muchos los cambios que se han dado en un combinado que en el mes de noviembre encadenó cinco triunfos consecutivos— su mejor racha de esta campaña— y que cuatro meses más tarde se encuentra a ocho finales de regresar a Primera División.

La pubalgia del ‘10’ canario, que pese a que ha reaparecido desde el banquillo todavía le impide disfrutar de su juego eléctrico y usar los cambios de ritmo para dejar atrás a los contrarios, y la intervención quirúrgica del de Teo del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda, han forzado al entrenador a mover fichas de su pizarra y hacerse fuerte en otros aspectos del juego como la mordiente sin balón y la pausa con él una vez traspasada la divisoria, con la consecuencia final de haber mejorado notablemente el juego de un equipo que ha vuelto a ser de claro autor.

Los buenos resultados nunca desaparecieron, pero la energía que palpitaba en el ambiente era la de una parroquia que veía improbable alcanzar el fin a través de ese medio— la manera de competir— . Los goles en el tiempo de añadido sirvieron como lanzadera hacia una dinámica positiva sobre la que restaurar identidad y salpimentar con el empuje de Riazor, clave en la vorágine de optimismo que ahora experimentan los seguidores deportivistas.

Siete futbolistas distintos han marcado los últimos ocho goles del Deportivo

Que los tres hombres con más dianas lleven cinco partidos sin aparecer en el once inicial y siete sin ver portería no han cortado la mejoría ni apagado la luz en las inmediaciones de la meta contraria. El Dépor solo se ha quedado sin ver portería rival contra el Granada, día de la última titularidad de Eddahchouri y de la aportación final de David Mella en esta temporada. Una derrota que dolió por la mala imagen que trasladaron los locales, pero que sirvió para confirmar que era necesario reubicar jugadores.

Caminante, sí hay camino

Gran culpa del paso al frente que ha dado el Deportivo en resultados, clasificación— es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta— y sensaciones la tiene la sinergia nacida en el carril derecho. Ximo Navarro y Adriá Altimira han casado a la perfección y han convertido su costado en el lado fuerte de un Deportivo. En falta lateral, robo tras presión adelantada o tiro desde fuera del área, cinco de los últimos ocho goles del Deportivo han llegado desde esa parte del campo. Una banda que combustiona más aún cuando Luismi Cruz se coloca como el tercer vértice del triángulo y transforma la igualdad numérica en ventaja a través del ritmo en la circulación, los cortes constantes y las combinaciones para llegar a la zona de castigo con constante peligro.

El Dépor no solo ha explotado el carril exterior. La apuesta por la doble punta ha mutilplicado las posibilidades de progresar por dentro, con un delantero, bien sea Bil Nsongo o Samuele Mulattieri, con condiciones para descargar y poner en ventaja a los hombres de segunda línea, sin perder tampoco la amenaza de correr a los espacios siempre que es posible.

Con todo esto, el equipo ha encontrado un equilibrio que no siempre había tenido durante el curso. Más junto en fase defensiva, más reconocible y con mayor continuidad en el juego. Algo que provocan que el gol haya dejado de ser una cuestión de inspiración individual para convertirse en una consecuencia del funcionamiento colectivo. La participación creciente de los laterales, el mudar el juego cara a la otra banda y el acierto en el balón parado, que ya desatasca encuentros, son los nuevas armas dañinas del Deportivo.

El Deportivo ha aprendido a ganar de más maneras y, si algo ha demostrado en las últimas jornadas, es que incluso sin sus principales artilleros sigue teniendo recursos para creer en el ascenso.