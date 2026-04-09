El Alcoraz, un reto para el Dépor, el mejor visitante de la categoría

El blanquiazul Iván Barbero se lamenta de una ocasión fallada durante el Huesca-Dépor de la 2024-2025 Fernando Fernández

El mejor visitante de Segunda División, el Deportivo, tiene este domingo un nuevo reto por delante en El Alcoraz, estadio que en los últimos tiempos no se le ha dado bien. Y es que los blanquiazules saldaron sus dos últimas visitas al Huesca con sendas derrotas. Curiosamente ambos encuentros sucedieron en los albores de ambas campañas.

La última de ellas, la temporada pasada, el Dépor perdió 2-1, curiosamente con su ahora técnico Antonio Hidalgo sentado entonces en el banquillo del conjunto oscense. Fue en la segunda jornada, el 23 de agosto de 2024. El Dépor había perdido por la mínima la primera jornada en casa con el Oviedo y buscaba resarcirse. El Huesca mostraba su solvencia defensiva y su capacidad para atacar en transición.

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En el minuto 38 del encuentro se señaló un penalti a favor del los oscenses. Petxarroman derribaba a Vilarrasa en el área y Sielva transformaba desde los once metros. El Dépor salía mejor tras el descanso y en el minuto 54 Ximo marcaba el tanto del empate. Los dos equipos se repartían y esquivaban los golpes y ya en el añadido, después de intentarlo en varias ocasiones, Blasco anotaba, tras córner y los tres puntos se quedaban en el Alcoraz. Comenzaban los problemas con el Dépor y la defensa del balón parado. Ya ante los ovetenses habían encajado tras una falta mal defendida.

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Tampoco el Deportivo se llevó ningún botín a domicilio en la 2019-2020 cuando visitó al Huesca. Ese 25 de agosto de 2019 el resultado fue mucho más abultado (3-1). Con temperaturas de alrededor de 32 grados, que hicieron mella en el desempeño de ambos equipos, el Huesca golpeó primero. Eugeni abrió el marcador en el minuto 26 tras recoger un balón dividido junto a la raya de gol. Antes del descanso, Dani Raba hacía el segundo, tras un tiro lejano que se colaba en la escuadra de Dani Giménez.

El Deportivo salía con fuerza renovadas tras el descanso, pero Jorge Pulido culminaba una contra haciendo el tercero en el 52. El Dépor recortaba distancias en el 72 por medio de Cristian Herrera, pero el marcador ya no se movería más.