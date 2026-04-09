Altimira explica la clave de la mejora del Deportivo: "Ya tenemos las cosas claras"

Altimira celebra el 2-0 del Deportivo ante el Albacete JAVIER ALBORES

Adrià Altimira fue elegido por la hinchada del Deportivo como el mejor jugador del mes de marzo. En la mañana de este jueves, el catalán recibió el Premio Estrella Galicia en Abegondo y, posteriormente, compareció ante los medios de comunicación. Durante su intervención, profundizó acerca del gran momento del equipo y de él mismo como individuo.

"Poco a poco se va viendo un gran equipo. Ya tenemos las cosas claras", explicó Alti, que avisó del peligro de sobreconfiarse ante el Huesca: "Sabemos que será un partido difícil".

Sensaciones. “Lo dije cuando acabó el partido: nos quedamos con las ganas de los tres puntos porque nos merecíamos la victoria. Pero bueno, poco a poco se va viendo un gran equipo. Ya tenemos las cosas claras, que es lo importante y nos va a ayudar para afrontar los últimos partidos”.

El camino a seguir. “Se va viendo poco a poco el estilo de juego que vamos teniendo. Somos más fiables tanto defensivamente como ofensivamente. Obviamente hay que ir puliendo pequeños detalles que nos pueden marcar el estar más arriba o abajo. Pero creo que el equipo está contento y el staff también. Hay que seguir trabajando, pero estamos contentos”.

Nueva posición en el Deportivo. “No era la primera vez que jugaba en esa posición de extremo, pero es verdad que no lo hacía desde el año pasado. Han ido pasando los partidos y me voy encontrando muchísimo mejor, con muchísima confianza tanto por fuera como por dentro. Intentando ayudar al equipo a dar diferentes opciones. Por detrás con Ximo que, obviamente, ayuda muchísimo en defensa y en ataque tira mucho hacia arriba. Nos está saliendo bien y estamos ayudando al equipo. Estoy contento”.

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Importancia de Ximo para que Alti fluya. “Cuando tienes gente a tu alrededor y sobre todo en tu posición con un alto nivel, eso eleva tu propio nivel. Te hace ser mejor jugador y que el equipo suba el nivel. En este caso nos está tocando jugar juntos y estoy muy contento porque tanto en ataque como en defensa me ayuda mucho. Congeniamos muy bien y nos estamos adaptando los dos perfectamente. Eso al equipo le ayuda mucho”.

Qué le pide Hidalgo. “Creo que es importante dar diferentes estilos de juego, esa variación que para cualquier rival es complicado. En un mismo partido, aparecer en diferentes momentos por dentro o quizá más al espacio o abierto en banda. Eso al rival le produce muchas dudas. Intentar combinarnos en este caso con Ximo: él más abierto y yo por dentro o al revés. Hay que jugar con esas cosas porque ayudan al equipo, a nosotros mismos y generan complicaciones al rival”.

Jornada clave. “Siempre he dicho que cada partido tiene su importancia. Todos van a ser difíciles. Somos conscientes de lo que nos jugamos en este partido, pero solo nos enfocamos en hacerlo bien, conseguir los tres puntos y llevarnos la victoria. Lo demás, ya vendrá”.

Partidos de doble filo contra Huesca y Mirandés. “Es importante tener claras las cosas y no confundirse. Por mucho que sean equipos que estén abajo, tienen también su dificultad. A día de hoy, tanto los de arriba como los de abajo se están jugando muchas cosas. Hay que mantenerse y estar un pelín atento a los pequeños detalles. Debemos seguir en esta dinámica y afrontarlos con humildad, como si fuesen finales”.

Partido más especial porque se puede volver al ascenso directo. “No deja de ser un partido más. Somos conscientes de la situación del partido y que si ganamos estaremos en esas posiciones. Pero no podemos alejarnos de lo que estamos trabajando. Debemos enfocarnos en lo nuestro. Cuando tengamos la victoria, ya lo disfrutaremos”.

Qué partido esperan en Huesca. “Sabemos que es un campo muy difícil y conocemos la situación que tienen. Obviamente va a ser un partido muy difícil, de tú a tú. Pero también sabemos lo que estamos haciendo, cómo estamos. Tenemos confianza”.

Claves de la mejora y alcanzar la fiabilidad. “Defensivamente, estamos mucho más rápidos tras pérdida. Creo que eso es muy importante para cuando se pierde el balón. Es verdad que estamos poco a poco encontrando nuestra identidad, aunque podemos variar jugando en corto, ser mucho más directos, jugar al espacio... Pero sobre todo es muy importante intentar tener pocos errores en defensa. Eso da mucho valor para poder afrontar mejor los partidos”.

Adaptación rápida. “Es cierto que lo normal es que la adaptación sea un poco más lenta. Pero venía trabajando desde hacía mucho y llegaba preparado, con muchas ganas. Se ha demostrado. Al final, cuando te dan la oportunidad de ser importante y jugar, han ido saliendo las cosas bien. Cada vez me siento más cómodo con el equipo, el staff y la afición. Y yo contento, claro”.

Importancia de la confianza. “Creo que al final del partido se vio con la afición. Lo celebramos como si fuese una victoria más. Se nota que estamos unidos tanto todo el equipo como el aficionado y el staff. En esos pequeños detalles se ve que el equipo está unido, que se están haciendo bien las cosas y que tarde o temprano los objetivos se irán cumpliendo. Ese es el camino”.

Es un aliciente depender de uno mismo para ascender. “En eso se ven las cosas buenas que estamos haciendo desde que llegué yo, pero también desde el inicio de la temporada. Hay que seguir con esa continuidad y darle valor a todo eso. Pero, a la vez, afrontar partido a partido. Es lo típico, pero es lo más importante. Cuando se esté acercando el objetivo, ya se verá”.

Jornada retro. “Es verdad que se vive de una forma algo más especial. Hace ilusión vivir todas estas cosas. Aunque cuando estás en este momento, estás centrando en el partido y mirando más otras cosas. Pero contentos de ponernos esa camiseta, los balones también son muy bonitos... Con ganas de que llegue el partido y llevarnos la victoria en una semana más especial”.

Cambia el balón. “Cuando llegó el balón del racismo sí que notamos cierto cambio. No sé si por la textura o por qué. Pero este balón retro se parece bastante al que venimos jugando, así que ningún problema”.