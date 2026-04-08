The Rapants tiene en su lista de deseos "o novo himno do Dépor"

Hace tiempo ya que buena parte del deportivismo reclama un nuevo himno para el Deportivo. Con el 120 aniversario en el horizonte, son muchos también los que creen que el club está trabajando en ello... y lo cierto es que no puede decirse que falten candidatos. Los últimos en postularse son The Rapants, que no se cortan a la hora de incluir en su lista de deseos "facer o himno do Dépor novo... a ver se me deixan".

Después de convertirse en el nuevo fenómeno del panorama musical gallego, la banda de Muros busca nuevas metas que conquistar. En el podcast O Faiado, los integrantes de la banda repasaron sus próximos deseos, entre los que se encontraban "facer unha canción de cumpleanos", "algo máis realista como ir a La Revuelta", o precisamente componer el himno del Dépor.

No es el primer guiño blanquiazul de The Rapants, que en uno de sus videoclips recientes contaron con la participación del exdeportivista Hugo Rama.