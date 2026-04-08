Mirandés, Huesca y el rastro del primer gran Deportivo de Hidalgo

Luismi Cruz marca uno de sus goles en el Mirandés-Deportivo de la primera vueltaMirandés - Deportivo 1-5 FERNANDO FERNÁNDEZ

Tener la respuesta delante de las narices. A cualquiera le ha pasado alguna vez en la vida estar en esta situación y no ser capaz de verla. De forma consciente o también porque las circunstancias te impiden llegar a ella aunque sea tan obvia. Probablemente esa sensación se acerque a lo que vivirá Antonio Hidalgo revisionando el “mejor partido del año” ante el Málaga y pensando al mismo tiempo en los encuentros de la primera vuelta frente a Huesca (4-0) y Mirandés (1-5), rivales que ahora vuelven a aparecer en el camino de forma consecutiva, aunque con orden inverso. Fueron la visita a Mendizorroza (entonces el conjunto rojillo todavía no podía jugar en Anduva) y el duelo con el conjunto altoaragonés en Riazor los que dejaron el rastro de lo que podía llegar a convertirse el Deportivo de Hidalgo.

No se esperaba entonces el técnico, tampoco gran parte del deportivismo, que echarían tanto de menos ese mes de septiembre. Esa semana mágica en la que el conjunto coruñés se llevó por delante a dos rivales con un balance total de nueve goles a favor y solo uno en contra. Pero después de una travesía en la que los resultados han ido y venido mientras todos buscaban la fórmula para llegar a ellos, el Dépor vuelve a enfrentarse a esos dos mismos adversarios en el mejor momento del curso y después de encontrar de nuevo un patrón muy similar al que lo llevó a lanzar un mensaje claro a Segunda División anunciando su candidatura al ascenso.

Tuvo mucho que ver en ese despliegue un triángulo por la banda derecha que el preparador catalán recuperó el pasado sábado en Riazor. Hidalgo retrasó el estreno de los ‘4 fantásticos’ hasta la jornada 5 y eligió el duelo contra los jabatos para sumar a Mella a un costado en el que Ximo Navarro y Luismi Cruz habían llevado los galones en el inicio de curso. El extremo de Teo ya no está, pero ante el Málaga, y después de varios partidos actuando por la izquierda, Luismi volvió a la zona en la que se encuentra más cómodo para potenciar lo que ya estaba siendo una pareja de muchos quilates con esa unión de Ximo y Altimira. El catalán está cumpliendo con creces en su papel de extremo y consigue que el equipo no eche en falta la profundidad que daba el canterano. Estos tres futbolistas se entienden a la perfección y darle continuidad parece ahora mismo el mejor negocio posible.

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También, después de varias jornadas rompiendo el cristal de Mario Soriano como mediocentro en caso de emergencia, el técnico blanquiazul decidió emparejarlo con Villares en el doble pivote desde el pitido inicial. El resultado no pudo ser mejor. Ni en lo colectivo, con ese 1-5 en Vitoria y el posterior 4-0 al Huesca, ni tampoco a nivel individual, con el 21 repartiendo tres asistencias en un mismo encuentro.

Y es que aunque las piezas han cambiado, la disposición de las nuevas en el tablero no tuvo mucha distancia en el último encuentro de aquella muestra de inicio de campaña. Loureiro y Quagliata también formaron parte de esas dos alineaciones, elevando a seis el número de futbolistas que repitieron. Ahora están siendo titulares Ferllo bajo palos, Noubi en el centro de la zaga y Bil junto a Stoichkov como pareja de ataque, aunque en el caso de esta responsabilidad del gol tampoco hay que descartar que El Alcoraz vuelva a ver a la misma doble punta de la primera vuelta, formada por un Yeremay que va a más y, sobre todo, un Mulattieri que viene de marcar y ya fue decisivo en Riazor.

Dudas y bajas

A pesar de lo que el resultado pueda indicar, no fueron partidos redondos. Al menos no tanto como lo fue el de hace unos días frente al conjunto andaluz a pesar de no conseguir la victoria. El fútbol tiene estos caprichos. Ante el Mirandés el equipo blanquiazul sufrió antes de que Eddahchouri entrara iluminado desde el banquillo, mientras que frente al Huesca en casa, a pesar de tener el control total del encuentro, los tres primeros goles llegaron en acciones tan meritorias como aisladas no exentas de errores del rival: un saque de banda y dos balones largos en los que el conjunto coruñés se aprovechó de la inocente defensa azulgrana.

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Quizá por esas dudas, seguro que por las bajas que vinieron, Hidalgo se ha pasado buena parte del curso dando rodeos hasta volver al punto de partida. Porque David Mella se marchó al Mundial sub-20 y unas semanas después Ximo Navarro se lesionó ante el Almería. Dos ausencias que marcaban el carácter de ese plan y que no tenían recambio natural en la plantilla. El zurdo no volverá, pero la recuperación del lateral y el acierto con la llegada de Altimira le permiten al entrenador de Granollers replicar prácticamente al milímetro aquel plan que quedó en suspenso y que ahora puede regresar en el momento decisivo para dar el último empujón a Primera División.