Luismi Cruz no se fía de los rivales de abajo: "He estado en esa situación, te juegas la vida"
El andaluz pide no mirar más allá del partido del Huesca y tener la humildad suficiente para saber que el supuesto calendario fácil del Deportivo no lo es tanto
Humildad a través de la empatía. Luismi Cruz tiene claro que el Deportivo afronta en las próximas jornadas dos partidos trampa ante rivales que están en puestos de descenso, pero que no pondrán las cosas fáciles. Lo dice el andaluz por experiencia propia después del curso que vivió el año pasado en Tenerife, situación en la que, cuando miras al abismo frente a frente, en cada partido "te juegas la vida".
Empate ante el Málaga. “Lo valoramos como un punto bueno, pero te vas con la sensación de que pudimos llevarnos tres. Fue uno de los mejores partidos de la temporada; por el empuje de la afición y el trabajo de los 90 minutos merecimos más. Pero es la línea que toca seguir llevando y remar todos en la misma dirección”.
Qué faltó. “Toda la semanas analizamos las cosas que hicimos bien e hicimos mal. Cosas que mejorar, otras que hicimos bien, pero el fútbol no siempre te da lo que mereces. Hay que darle valor al punto conseguido, que el Málaga está haciendo las cosas muy bien”.
Individual. “Me estoy encontrando bien. Intento ayudar en cada faceta que me pide el míster, por dentro o por fuera. Al final, lo colectivo es lo importante y hay que estar para lo que a uno se le pida”.
Mejor por dentro. “Estoy para donde me pongan, pero en cada partido también es un mundo. Cada partido tiene circunstancias diferentes por fuera o por dentro. Para eso estamos los jugadores, para encontrar espacios y hacerlo lo mejor posible”.
Ilusión. “La ilusión la tenemos ahí. Venimos en una dinámica excelente y hay que seguir así. Trabajando. Tenemos un partido muy complicado. He estado en la situación que está en Huesca y en esos partidos te juegas la vida por no descender. Ir más allá es equivocarnos. Hay que ir a por tres puntos y sacar un buen resultado”.
Pelea por la salvación. “El Huesca el año pasado estaba para ascender a falta de diez jornadas. Hay muchos jugadores que son los mismos, se verán en una situación difícil. Hay que ir con la mayor humildad posible para sacar los tres puntos y hacer nuestro trabajo”.
Jornada retro. “El balón va bien, va perfecto. Es bonito recordar esos tiempos pasados y poder vivir una jornada así”.
Duelos directos. “Es una jornada muy importante, pero ya lo que queda son importantísimas. Es importante ir partido a partido. Nos confundiría mirar los resultados de los demás. Tenemos que mirar lo nuestro e ir a Huesca a conseguir los tres puntos”.
Alcoraz. “Es un campo que aprieta, su afición aprieta y esperamos que también vayan de los nuestros como hacen siempr,e porque es un lujo tenerlos ahí”.