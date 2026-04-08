La camiseta del Centenariazo es la retro más buscada en eBay

Sergio celebra su gol en la final de Copa de 2002 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Coincidiendo con la jornada de LaLiga en la que los equipos lucirán equipaciones retro este próximo fin de semana tanto en Primera como en Segunda División (10-13 de abril), la plataforma eBay ha desvelado algunos datos relevantes del mercado actual que podrían sorprender a los aficionados más forofos.

El Deportivo sigue sorprendiendo por la fidelidad de sus incondicionales al liderar las búsquedas de camisetas vintage, y es que nueve zamarras distintas de su época dorada superan en búsquedas a gigantes del fútbol español como el Real Madrid y el Barcelona cuando se trata de prendas con más de diez temporadas de antigüedad.

Un análisis de las camisetas retro más buscadas en eBay España durante 2025 y en lo que va discurrido de 2026 muestra que la nostalgia futbolística en España no se centra solo en los grandes clubes actuales, sino también en equipos y etapas que marcaron a toda una generación: el SuperDépor, la época de la Quinta del Buitre o el Zaragoza campeón de la Recopa.

Las equipaciones del Deportivo de La Coruña de los años 1992 a 2008 —la era del SuperDépor que conquistó la Liga 1999-2000, dos Copas del Rey y llegó a semifinales de Champions— concentran la mayor demanda del mercado vintage español. El Real Madrid y el Barcelona ocupan el segundo puesto con seis camisetas vintage en el Top 50. La Real Sociedad registra una demanda sostenida de sus equipaciones de la marca Astore y tiene tres entre el medio centenar más buscado.

Las más pretendidas

1. Deportivo 2001-02 Fadesa (Joma)

2. Deportivo 1992-93 Feiraco (Umbro)

3. Deportivo 2007-08 Fadesa (Canterbury)

4. Deportivo 2001-02 Fadesa (Joma, segunda equipación)

5. Deportivo 1997-98 Feiraco (Adidas)

6. Deportivo 2003-04 Fadesa (Joma)

7. Deportivo 1994-95 Feiraco (Umbro, segunda equipación)

8. Deportivo 2004-05 Fadesa (Joma)

9. Deportivo Umbro, conmemorativa Copa 94-95

En total, nueve camisetas diferentes aparecen entre las cincuenta más buscadas, algunas de ellas por encima de prendas icónicas como la del Barcelona de Maradona o la del Madrid de la Séptima Copa de Europa. El equipo herculino evidencia que, a pesar de no militar en la presente campaña en la máxima categoría, los coleccionistas españoles añoran y valoran esa etapa dorada de los blanquiazules.