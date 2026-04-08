El Penafiel vuelve a escena como posible válvula de escape

Fernando Soriano, durante una rueda de prensa con el Deportivo Patricia G. Fraga

Atado de pies y manos por los 30 futbolistas que había con contrato en vigor, Fernando Soriano encontró el pasado verano una salida de emergencia al overbooking que se había generado en plantilla.

La escapatoria daba al país vecino, en concreto al Penafiel, equipo de Segunda División portuguesa que adquirió Juan Carlos Escotet y donde fue a parar un montón sobrante.

Iano Simão cortó con la tijera la cinta de una pasarela que él mismo estrenó y por la que después caminarían Raúl Alcaina, Jaime Sánchez y Davo. Una vía rápida y cómoda para aligerar el apartado de salidas y que, de cara a la próxima temporada, puede volver a ser la solución.

Esta vez no serán 30, sino 27 los compromisos que deberá resolver el director deportivo blanquiazul, que por el momento espera a que llegue el final de temporada para empezar a tomar cartas en el asunto. El Deportivo, a falta de ocho jornadas para el final, está en la pelea por ascender a Primera División, pero la otra parte del trato también se juega su objetivo.

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Pese a la llegada de cuatro exdeportivista y reclutar a otros jugadores españoles como Jorge Meré, por quien en su día el Colonia pagó nueve millones de euros al Sporting, no está siendo una temporada sencilla para los rubro-negros.

El triunfo del pasado fin de semana por 1-2 ante el filial del Sporting de Portugal les permite adelantar a Farense y Paços de Ferreira y salir así de la quema. Con seis encuentros todavía por disputar, el Penafiel se sitúa tres puntos por encima de los puestos de descenso y dos del de playout.

Pese a coger aire, el calendario que le queda por delante a los de José Manuel Aira no deja muchas razones para ser optimistas con la salvación. El Penafiel se tendrá que enfrentar a cinco de los seis primeros clasificados.

Una batalla por arriba, otra por debajo y un Fernando Soriano que aguarda a conocer cómo concluye la temporada de ambos equipos para empezar a repartir posibles destinos a varios blanquiazules.