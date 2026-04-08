El canto del cisne de Cristian Herrera con el Deportivo

Cristian Herrera, conduciendo en su acción de mano a mano en el Ceuta-Deportivo Fernando Fernández

Problemas para unos, oportunidad para otros. El escenario que se abría hace unas semanas con la ausencia indefinida de Yeremay por los problemas de pubis y la baja para toda la temporada de David Mella tras pasar por el quirófano ponía el foco sobre un Cristian Herrera que veía cómo se acercaba el último tren para dejar huella en el Deportivo. El canario había tenido sus momentos de alegría en la Copa del Rey, firmando tres tantos en las primeras rondas, pero su participación en Liga se reducía a 86 minutos, todos antes de que sonaran las campanadas para el cambio de año.

Fue entonces cuando en el Alfonso Murube de Ceuta Hidalgo lo llamó por primera vez en 2026 para tratar de buscar los tres puntos en el tramo final del encuentro. Dejó buenos minutos, pero falló en lo que no tenía que fallar: el gol. Antes del cañonazo de Altimira, Herrera tuvo un mano a mano para convertirse en el gran protagonista y levantar la mano de cara al tramo final de temporada. En lugar de eso, su balón se fue a la madera. Y con él buena parte de las esperanzas de cambiar su destino. La siguiente aparición fue ante el Zaragoza en Riazor. Tuvo más tiempo, 25 minutos le dio Hidalgo para reivindicarse ante su gente. Nada más lejos de la realidad. El ambiente le pesó y la puesta en escena no solo terminó por desesperar a la grada, sino que fue suficiente muestra para que el técnico pasara página en los siguientes encuentros.

Al fondo del armario

Herrera ha vuelto a su situación de ostracismo y en la última semana, a pesar del carrusel de tres encuentros en ocho días, ha sido uno de los pocos futbolistas de la plantilla que no ha disputado ningún minuto en la serie ante Sporting, Córdoba y Málaga. Tan solo él, los dos porteros suplentes y el también defenestrado José Gragera se quedaron sin participar a pesar de que el técnico blanquiazul removió todas las prendas que le quedaban en el armario para afrontar con suficiente gasolina el trío de encuentros.

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Y lo peor para él es que la situación no tiene visos de mejorar. Mella no volverá, pero Yeremay está ya sumando minutos poco a poco, lo que reduce de forma importante el pastel a repartir en las posiciones de ataque. Con Altimira haciéndose indiscutible en la banda derecha, incluso Luismi Cruz está teniendo dificultades para contar con continuidad de inicio en la nueva fórmula de Hidalgo. Stoichkov, Mulattieri y Bil Nsongo son ahora mismo los favoritos para el técnico, que incluso ha rebajado drásticamente la participación de Eddahchouri.

El fútbol es caprichoso y nunca se sabe tras qué esquina puede haber un espacio reservado para brillar, pero es difícil pensar que Herrera no ha dicho ya su última palabra como jugador blanquiazul.