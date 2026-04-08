El ascenso directo exige un paso adelante del Dépor ante los mismos rivales

Mario Soriano pugna por un balón durante el partido entre el Dépor y el Huesca de la primera vuelta en Riazor Quintana

El Dépor afronta las ocho finales por el ascenso directo a Primera División como uno de los principales candidatos a cerrar la temporada 2025-26 clasificado en una de las dos primeras plazas de Segunda División. Sin embargo, el reto exige un paso adelante al equipo de Antonio Hidalgo, ya que si las escuadras que ocupan las ocho primeras plazas de la tabla clavaran sus números de la primera vuelta ante los rivales que les faltan por enfrentarse, el conjunto coruñés se quedaría sin alcanzar el objetivo y con la miel en los labios. Sería uno de los cuatro conjuntos que finalizarían la competición igualados a 71 puntos, a rebufo del segundo clasificado, el Burgos, que de repetir los resultados de la primera mitad del curso alcanzaría los 72, mientras que el campeón sería el Racing, que llegaría a las 80 unidades.

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Apenas once de 24 puntos posibles sumó la escuadra deportivista en la primera vuelta ante los ocho adversarios contra los que cerrará la temporada. Precisamente, las únicas victorias se produjeron frente a los dos próximos rivales, el Huesca, al que visitará el próximo domingo, y el Mirandés, contra el que jugará en Riazor el lunes 20 de abril.

El bloque de Antonio Hidalgo goleó a ambos equipos. Le endosó un 4-0 en Riazor al conjunto aragonés en un enfrentamiento que se rompió con un gol en propia puerta de Carrillo a los ocho minutos, y que se completó, antes de que finalizara la primera mitad, con un doblete de David Mella —baja por lo que resta de curso—, y en la segunda mitad con una diana de Eddahchouri. La goleada sobre el cuadro oscense se produjo una semana después de que los blanquiazules arrollaran al Mirandés (1-5) en Mendizorroza, debido a las obras en Anduva. Eddahchouri, con un hat-trick, lideró la exhibición anotadora del Dépor, que se completó con dos tantos de Luismi Cruz.

Tras los enfrentamientos con Huesca y Mirandés, los de Hidalgo se medirán a Burgos, Leganés, Cádiz, Andorra, Valladolid y Las Palmas, rivales ante los que el Deportivo se mostró incapaz de ganar durante la primera vuelta. Perdió, como visitante, contra los de El Principado (1-0) y registró cuatro empates en los duelos restantes. Ahora, los herculinos viajarán a Anduva, el Nuevo Mirandilla y el Nuevo José Zorrilla, mientras que en el feudo coruñés recibirán al Leganés, al Andorra y a Las Palmas.

El conjunto herculino luce 60 puntos en su casillero actualmente y de repetir esos once de 24 en las ocho jornadas que restan, cerraría la competición con 71. Una cifra que alcanzaría a los blanquiazules para disputar el playoff, pero que les dejaría sin el ascenso directo, ya que —repitiendo los resultados de la primera vuelta— caerían hasta la quinta plaza, dentro del cuádruple empate que se produciría entre el cuadro deportivista, el Almería, Las Palmas y el Málaga. Los andaluces son segundos con 61, puntos, pero ante los ocho rivales que les quedan en el final de curso sumaron diez unidades en la primera vuelta. El conjunto insular es cuarto con 57, pero logró catorce en la primera mitad del campeonato, mientras que el Málaga, sexto con 57, también obtuvo catorce en la primera vuelta.

El que saldría mejor parado en esas tablas a 71 puntos entre cuatro equipos sería el equipo malacitano, que ganó 3-0 al Dépor en La Rosaleda y empató en Riazor (1-1). Y también se impuso a los canarios (0-1) y al bloque almeriense (2-1), contra los que jugará en este tramo final de curso. De esta forma, si repetimos los resultados de la primera mitad de la Liga, quedarían terceros, con 16 puntos en esos partidos entre los cuatro implicados y un balance de diez goles a favor y tres en contra. Los deportivistas, por su parte, sumarían siete puntos, con seis tantos marcados y ocho encajados (-2).

Cuarto sería el Almería, que empató en Riazor (1-1) y cayó en su campo ante los de Hidalgo (1-2), también perdió en Málaga (2-1) y ganó a Las Palmas (0-1). Frente a estos dos últimos aún tiene que jugar de nuevo. Exhibiría un hipotético balance, por tanto, de siete puntos, con seis dianas a favor y siete en contra (-1). Sexto y último clasificado para el playoff sería el equipo canario, que no ha logrado ganar a ninguno de los otros tres rivales con los que quedaría igualado a puntos a final de Liga en caso de repetirse las mismas cifras en las ocho últimas jornadas.

En total, el Dépor registró solo dos triunfos ante los ocho rivales que le quedan, por cinco empates y una derrota. El Málaga venció a Las Palmas, al Almería, al Sporting y al Ceuta. Empató con el Eibar y el Zaragoza y perdió contra el Castellón y el Racing. El cuadro almeriense se impuso al Granada, al Sporting y a Las Palmas, igualó con el Mirandés y perdió frente al Racing, el Málaga, el Burgos y el Valladolid. Las Palmas, por su parte, derrotó a Leganés, Cádiz, Valladolid y Zaragoza, empató con el Andorra y el Dépor y perdió frente al Málaga y el Almería.

Salto importante

El Burgos es el gran tapado de esas cuatro escuadras que persiguen actualmente al Deportivo en la clasificación, igualadas a 57 puntos, a tres del conjunto coruñés (junto a Las Palmas, Castellón y Málaga). El equipo castellano sumó quince puntos en la primera vuelta ante los ocho adversarios contra los que cerrará la liga regular. Ganó al Sporting, a la Real Sociedad B, al Almería y a la Cultural, empató con el Castellón, el Deportivo y el Granada y solo perdió frente al Andorra, ante el que cerrará la temporada. De calcar sus números alcanzaría los 72 puntos, una cifra que le permitiría escalar hasta la segunda posición y conseguir el ascenso directo a la Primera División.

El Racing es quien exhibe los mejores números. El líder, que actualmente tiene 62 puntos, se embolsó 18 de los 24 que disputó frente a los rivales contra los que despedirá la liga regular. Registró cinco triunfos (ante Almería, Real B, Ceuta, Málaga y Cádiz) y tres empates (con Huesca, Leganés y Valladolid). De repetir esas cifras, se dispararía hasta los 80 puntos que le otorgarían el título de Segunda.

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El Castellón, quinto con 57 puntos, caería hasta la séptima posición y se quedaría fuera del playoff, con 69, ya que sumó una docena de puntos, con las victorias contra Mirandés, Málaga y Huesca, los empates con el Burgos, el Ceuta y el Eibar y las derrotas ante el Córdoba y el Cádiz.

Doce puntos frente a los adversarios que le quedan también consiguió el Eibar, que es octavo, con 54, y finalizaría con 66 puntos. La escuadra vasca se impuso a Valladolid, Albacete y Mirandés, empató contra el Málaga, el Córdoba y el Castellón y mordió el polvo frente al Huesca y la Cultural.