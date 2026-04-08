Así están los contratos del Deportivo de cara a la próxima temporada

Los jugadores del Dépor tras el partido ante el Málaga en Riazor CARLOTA BLANCO

A falta de ocho jornadas para el final de la liga regular y de conocer en qué categoría competirá el Deportivo el próximo curso, el club ya trabaja en la nueva planificación. En esa línea, el primer movimiento ha sido la renovación de Fernando Soriano al frente de la dirección deportiva.

El punto de partida es claro. El Deportivo cuenta con 27 futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada, varios de ellos con vínculos que se extienden más allá de dos años. Una base que refuerza la apuesta por un proyecto a largo plazo, pero que también condiciona el margen de maniobra. Porque si bien permite retener talento joven que ya llama la atención de equipos de primer nivel, también limita la el proceso de confección del siguiente plantel, tanto en Segunda como en Primera.

Portería. Sin grandes cambios. La posición de guardameta en el Dépor cuenta con dos jugadores con contrato y una renovación encaminada. Pese a los roles completamente distintos que ejercen Álvaro Ferllo y Eric Puerto, ambos tienen contrato en vigor hasta 2027. En cuanto a Germán Parreño, el ilicitano termina contrato en junio, pero Soriano indicó que trabajan en ofrecerle una ampliación. “Estamos en negociaciones”. Con uno de los tres porteros recién fichado y otro encaminado a seguir una campaña más, parece poco probable que haya movimientos importantes bajo los palos.

Defensa. Dos jugadores pueden decir adiós. En la parcela defensiva, el Dépor tiene hasta dos jugadores que terminan contrato. Sergio Escudero, llegado el pasado curso, no ha sido capaz este año tampoco de desmarcarse de los problemas físicos. Su gran lastre. Tan solo ha disputado siete encuentros como titular hasta el momento y, a sus 36 años de edad, podría cerrar su etapa en el Deportivo.

En un escenario parecido se encuentra Ximo Navarro. El lateral derecho reconoció que, por las lesiones, no llega al número de partidos para renovar de forma automática y desconoce si el club le pondrá una oferta encima de la mesa. “No lo quiero pensar mucho. Prefiero disfrutar del momento, de estar arriba y del objetivo de ascender”, deslizó.

Su rendimiento en el tramo final es incuestionable y, gracias a su gran nivel, Hidalgo ha podido reestructurar la banda derecha tras la baja de David Mella.

El resto de los nombres que completan la zaga están a buen recaudo. Con contrato hasta 2028 aparecen Dani Barcia, Miguel Loureiro, Arnau Comas, Giacomo Quagliata y Adrià Altimira, uno de mejores refuerzos de la temporada en clave blanquiazul.

El defensor con la duración más larga de su contrato es Lucas Noubi. El belga de 21 años es uno de los jugadores revelación de Segunda División y sus actuaciones y su futuro prometedor ya lo han puesto en la agenda de clubes de Primera División. Llegó gratis del Standard de Lieja y, aunque el teléfono seguirá sonando, su contrato le une a A Coruña hasta 2029.

A este largo listado se suma Álex Petxarromán, cedido en Andorra, donde solo ha disfrutados de seis titularidades, y vinculado al Deportivo hasta 2028.

Mediocampo. Una posible compra obligatoria y continuidad de la vieja guardia. La zona del campo en la que más jugadores guarda el Dépor de su paso por Primera Federación. Diego Villares y José Ángel son los dos futbolistas a los que antes les caduca el contrato, en 2027.

El capitán, da igual el entrenador y el escalón, sigue siendo vital en la sala de máquinas. Por contra, el andaluz ha jugado 19 minutos en los últimos cinco choques y cada vez es menos protagonista.

Charlie Patiño y Mario Soriano lo finalizan en 2028, aunque el centrocampista madrileño tiene la opción de prolongar un año más su estancia en el Deportivo si se cumplen una serie de objetivos.

La situación de las únicas dos incorporaciones en el centro del campo de esta temporada contrasta mucho. Riki es el hombre de la medular con el contrato más duradero, hasta 2029. Un refuerzo que Fernando Soriano tenía claro que había que llevar a cabo bien fuera en Primera o en Segunda. En el lado opuesto se encuentra el otro asturiano, Gragera. El cedido por el Espanyol cuenta con una cláusula que obliga al club herculino a pagar más de un millón de euros por él en caso de ascenso. Una cantidad que, visto su peso en el equipo en la categoría de plata, sería un mal negocio para las arcas coruñesas.

Jairo Noriega (2028), Rubén López (2028) y Diego Gómez (2030) regresarán al Deportivo tras finalizar sus respectivas cesiones.

Delantera. Diez jugadores y aluvión de canteranos. La línea en la que más contratos en vigor hay. Yeremay, con contrato hasta 2030, lidera la lista. El canario rechazó ofertas de Champions League con el sueño de vestir la camiseta del Deportivo en el primer escalón del fútbol nacional.

Un año menos tienen sobre el papel Luismi y Mella. De esta forma, los jugadores más desequilibrantes y diferenciales del frente de ataque son los que más ha priorizado el club en su apuesta por el proyecto a largo plazo.

En esa hoja de ruta también se ha colado Bil Nsongo. El delantero camerunés tendrá ficha del primer equipo la próxima campaña y será uno de los delanteros centros que repitan en plantilla.

Mientras Stoichkov, que volará a filas nazaríes , y Mulattieri, a no ser que “se den determinadas condiciones”, a las del Sassuolo, el único punta con ficha del primer equipo que tiene plaza de garaje es Eddahchouri. El segundo máximo artillero del Dépor finaliza contrato en 2028, aunque su relevancia ha caído hasta el punto de no jugar ni un solo minuto en tres de las últimas cinco citas.

Cristian Herrera termina contrato y Bouldini, Chacón, Kevin, Ochoa y Guerrero regresan de cesión para completar así la lista de 27 jugadores con contrato.