Riazor no es 'país' para goles

Mulattieri celebra su gol en el Deportivo-Málaga Quintana

Acudir al estadio y no poder celebrar goles es una de las mayores frustraciones que genera el fútbol. En esa tesitura está teniendo que navegar el deportivismo esta temporada, ya que aunque su equipo marcha tercer clasificado y es el mejor visitante de la categoría, no termina de levantar el vuelo como local.

El último ejemplo fue el del pasado sábado, en el que el Deportivo se quedó con la miel en los labios ante el Málaga y tuvo que conformarse con un empate pese a que rozó la victoria. No tuvo acierto el equipo coruñés pese a su gran juego. Y cuando lo encontró, a punto de entrar ya en el último cuarto de hora del choque, no pudo mantener la ventaja ni siquiera más de cinco minutos. Empató el Dépor en un duelo de únicamente dos goles, algo que viene siendo tendencia en el estadio situado a orillas del Atlántico.

Porque Riazor es el decimoquinto campo de la Liga Hypermotion en cuanto a goles registrados en estas 34 jornadas ya desarrolladas. Con 40 dianas que entre el Deportivo y sus rivales han materializado en A Coruña, Riazor registra una media de apenas 2,35 tantos por encuentro. Es decir, acudir al estadio del Dépor garantiza apenas ver dos goles... que no tienen por qué ser de su equipo.

Y es que el cuadro deportivista es, además, el decimosegundo clasificado en cuanto a tantos materializados como local: únicamente ha hecho 23 en esos 17 partidos disputados, lo que equivale a un promedio de 1,35 dianas a favor por encuentro. Pero estos pobres datos en cuanto al número de goles tienen una consecuencia positiva: la solvencia defensiva del equipo deportivista en casa. Porque el Deportivo es el cuarto equipo que menos tantos encaja en sus partidos como local (17), solo por detrás de Burgos (11), Eibar (12) y Las Palmas (12).

Fuera, lo opuesto

Todo lo contrario le sucede al equipo dirigido por Antonio Hidalgo a domicilio. Si como local es el décimo clasificado, nadie mejora sus números de visitante.

El Dépor ha sumado ya 31 puntos en 17 salidas, lo que le permite afrontar su visita a Huesca con una media de 1,82 unidades por duelo. Además, lejos de Riazor cambia su tendencia goleadora, pues ha celebrado 29 dianas, más que nadie. El deportivismo celebra por la tele, pero no en su casa.