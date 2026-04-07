Oltra quiere evitar su noveno descenso

José Luis Oltra se lamenta durante el duelo entre el Huesca y la Cultural Leonesa de esta campaña_ LaLiga Hypermotion

“Quiero que el equipo compita y gane más y apure las opciones hasta el final, pero evidentemente los resultados están ahí. Un punto de doce, pues no es, desde luego, lo que buscábamos, lo que queríamos o lo que esperábamos”. José Luis Oltra, el tercer técnico este curso de un Huesca, que es antepenúltimo en Segunda con 32 puntos, reflejan con sus palabras la frustración por la situación.

“Esperaba otro tipo de respuesta, de rendimiento, de forma de competir y por supuesto de resultados”, exponía después de las tablas ante la Cultural Leonesa, el único punto cosechado hasta la fecha. Y es que su periplo con el equipo oscense no ha ido como esperaba. Después de cuatro jornadas disputadas, aún no ha podido conocer la victoria y suma tres derrotas (Almería, Granada y Las Palmas) y un empate (ante la Cultural).

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Oltra sabe que con eso no es suficiente para poder mantener al conjunto aragonés en el segundo escalón del fútbol español. De confirmarse el peor de los escenarios, supondría el noveno descenso en el que estaría involucrado el preparador valenciano en su trayectoria en los banquillos. De esas nueve veces que acabó perdiendo la categoría, solo una estuvo a los mandos durante toda la campaña. Fue en la 2009-10, con el Tenerife. Curiosamente, con él como técnico, el combinado isleño había ascendido a Primera División en el curso anterior.

Lo mismo le sucedió después con el Deportivo, al que ascendió a la élite en el curso 2011-12, con récord de puntos incluido, para acabar descendiendo el siguiente ejercicio, aunque ya con él fuera del banquillo a partir de la jornada 17.

Levante. Temporada 2004-05. Primera División. Jornadas 35 a 38.

El míster de Burjassot estaba en el filial granota en Segunda B cuando asumió las riendas del primer equipo, tras la salida de Schuster. Cogió al equipo fuera del descenso, decimoséptimo con 35 puntos, pero en cuatro jornadas solo sumó dos tantos y no pudo evitar la pérdida de categoría.

Tenerife. Temporada 2009-10. Primera División. Curso íntegro.

Apenas un año después de haber vivido la fiesta del ascenso, el técnico vivía la otra cara del fútbol, con la vuelta a Segunda. Fue el único de los descensos en el que Oltra estuvo dirigiendo al equipo todo el curso. Ganó nueve partidos, empató el mismo número de duelos y perdió 20 choques.

Almería. Temporada 2010-11. Primera División. Jornadas 13 a 30.

Llegó a finales de noviembre para sustituir a Juan Manuel Lillo. El equipo estaba en descenso, con solo nueve puntos. Cuando fue despedido Oltra, el Almería era colista, pero con 26 unidades en su casillero. El tercer míster el curso, Roberto Olabe, tampoco pudo impedir el descenso.

Deportivo. Temporada 2012-13. Primera División. Jornadas 1 a 17.

Después de regresar a Primera con el Dépor, con récord de puntos incluido, se repitió el terrible guion exhibido con el Tenerife. Oltra dirigió al cuadro herculino 17 partidos y dejó al equipo colista, con 12 puntos. No solucionó el problema Deportivo. Temporada 2012-2013. Primera División. Jornadas 1 a 17, con espantada incluida, y se quedó a las puertas Fernando Vázquez.

Recreativo. Temporada 2014-15. Segunda División. Jornada 1 a 24.

Dirigió al ‘decano’ las primeras veinticuatro jornadas y dejó al equipo en descenso, con 22 puntos, a tres de la salvación. Sus predecesores Juan Manuel Pavón y José Manuel Martins no evitaron el descenso a Segunda B.

Racing de Santander. Temporada 2019-20. Segunda División. Jornadas 27 a 42.

Llegó tras el paso infructuoso de Iván Ania y de Cristóbal Parralo y asumió las riendas del cuadro cántabro último, con 24 puntos, a cinco de la permanencia. Acabó con 33 y no pudo impedir el descenso.

Fuenlabrada. Temporada 2021-22. Segunda División. Jornadas 1 a 20.

En su segunda campaña en el Fuenlabrada, la paciencia se agotó en la jornada 20, con el equipo con 19 puntos, en descenso, pero solo a tres de la salvación. Los que le sustituyeron en el cargo, Sergio Pellicer y Sandoval, no pudieron evitar el desastre.

Eldense. Temporada 2024-25. Segunda División. Jornadas 24 a 42.

Llegó para sustituir a Dani Ponz, con el Eldense marcando el descenso con 21 puntos, a siete de la quema. Sumó seis victorias, el mismo número de tablas y siete derrotas. Guarismos insuficientes para evitar la pérdida de categoría. Cerró el descenso con 45, a seis de la permanencia.