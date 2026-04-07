El Dépor supera ileso los tres partidos en ocho días antes de la primera final hacia el ascenso

Yeremay calienta durante el partido entre el Dépor y el Zaragoza en Riazor Quintana

Cinco de nueve puntos posibles y la disponibilidad de toda su artillería —salvo David Mella, que no regresará a la competición hasta la próxima temporada, de cara a las ocho últimas jornadas del curso 2025-26. Ese es el balance que registró el Deportivo en la maratoniana semana en la que disputó tres partidos en ocho días.

El equipo de Antonio Hidalgo afrontó el exigente tramo ante Sporting, Córdoba y Málaga como segundo clasificado, a cuatro puntos del líder, el Racing, y empatado con el tercero, el Almería, y lo abandona instalado en la tercera plaza, a dos puntos del Racing y a uno del Almería, y con todos sus efectivos a tope para afrontar la primera de las ocho finales que restan en el camino al ascenso directo a Primera. Incluido su astro principal, Yeremay, quien, tras haber jugado los cuatro últimos duelos saliendo desde el banquillo, ya está listo para regresar al once en el tramo decisivo de la Liga.

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La plantilla blanquiazul inició la larga semana de tres citas en ocho días, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, con la ausencia de Noubi, concentrado con la selección sub-21 de Bélgica, la de Stoichkov, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, el retorno a cuentagotas, debido a sus problemas de pubis, de Yeremay, que una jornada antes disputó sus primeros 18 minutos contra el Zaragoza, tras perderse los tres duelos anteriores, y con Loureiro en el banquillo, pero que no llegó a saltar al campo ante el Sporting, debido al esguince en el tobillo derecho que le impidió jugar el choque anterior frente al Zaragoza. Eso sí, el entrenador deportivista recuperó para la cita en tierras asturianas a Barcia, después de que cumpliera un partido de sanción ante los maños en Riazor.

Tres días después del 1-1 en El Molinón, el Dépor recibió al Córdoba el 31 de marzo en el feudo coruñés. En aquel partido fue Diego Villares quien no pudo competir, debido al golpe que sufrió en el hombro durante el enfrentamiento con el Sporting y que le obligó a pedir el cambio al finalizar la primera parte. Ante el conjunto andaluz, eso sí, Antonio Hidalgo pudo contar con Noubi, quien adelantó su regreso de la convocatoria con la selección de su país, y con Loureiro, ya listo para ser titular y que completó los 90 minutos. De nuevo, Yeremay partió desde el banquillo y entró al campo en el minuto 65, después de hacerlo en el 61 contra el Sporting. Los blanquiazules ganaron 2-0.

El bloque coruñés culminó su semana de pasión el sábado 4 de abril con una nueva cita en Riazor, la segunda consecutiva. Villares, que dejó atrás sus molestias en el hombro, recuperó la titularidad y el brazalete en el empate frente al Málaga (1-1). Yeremay, por su parte, sumó 28 minutos más en su proceso de retorno progresivo a la competición tras los problemas en el pubis.

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Retorno a Abegondo

El Deportivo regresó este martes a los entrenamientos en Abegondo, tras descansar el domingo y el lunes, e Hidalgo pudo disponer de todos sus efectivos, a excepción de Mella, que se encuentra con entrenamiento personalizado, tras su operación de una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda.

Fue la primera de las cinco sesiones de las que dispone el técnico del equipo blanquiazul para preparar el próximo compromiso, el domingo frente al Huesca en El Alcoraz.

Tras una activación con rueda de pases y unos rondos, el entrenamiento, en el que participó el fabrilista Bil Nsongo, se completó con un juego de posición con el que concluyó el trabajo sobre el césped.

Entre los dos días de descanso y la semana entera entre el anterior choque y el próximo, Yeremay dispone de más tiempo para superar sus molestias en el pubis y estar en condiciones de retornar al once, ahora que restan los duelos con Huesca, Mirandés, Burgos, Leganés, Cádiz, Andorra, Valladolid y Las Palmas, en los que el Dépor se jugará el ascenso directo a la élite.