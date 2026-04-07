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Dépor

El CTA vio penalti de Noubi a Chupe

Considera que el colegiado Arcediano Monescillo pasó por alto un derribo en el área favorable al Málaga

Armando Palleiro
Armando Palleiro
07/04/2026 20:10
Noubi, en acción ante el Málaga
Noubi, en acción ante el Málaga
QUINTANA
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El Comité Técnico de Árbitros (CTA), en su repaso semanal a las acciones polémicas en el fútbol profesional español, destacó que se quedó sin castigo un posible derribo en el área de Lucas Noubi a Chupe en el Deportivo-Málaga (1-1).

Una decisión que pudo cambiar el signo del encuentro en el minuto 76 y que pasó por alto el encargado de administrar justicia en Riazor, el manchego Arcediano Monescillo.

En el espacio Tiempo de Revisión, el CTA expone que el contacto entre el defensa blanquiazul y el atacante malacitano impidió a este segundo continuar la acción de ataque, por lo que el trencilla (asesorado por el VAR) debió haber decretado pena máxima en contra del Dépor.

Esta sentencia contrasta con la decisión del árbitro a ras de césped y del propio videoarbitraje del pasado sábado en Riazor, que no consideraron punible la acción y, por lo tanto, no hubo lanzamiento desde los once metros.

EL CTA analizó también una acción controvertida en el Atlético de Madrid-Deportivo de la Liga F, en la que fue anulado (justamente) un tanto al cuadro colchonero por un derribo previo a la defensa deportivista Merle Barth.

En este caso, el CTA precisa que se aplicó bien el 'delay' para posteriormente dejar sin efecto el tanto colchonero.

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