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Dépor

Cinco jugadores del Dépor están a una amarilla de cumplir sanción

Mulattieri, Altimira, Yeremay, Luismi y José Ángel han visto cuatro cartulinas en lo que va de temporada

Israel Zautúa
Israel Zautúa
07/04/2026 16:57
Dámaso Arcediano Monescillo muestra la cartulina amarilla a Mulattieri por su celebración del 1-0 ante el Málaga
Dámaso Arcediano Monescillo muestra la cartulina amarilla a Mulattieri por su celebración del 1-0 ante el Málaga
Quintana
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Antonio Hidalgo dispone de todos sus efectivos, salvo el lesionado de larga duración David Mella, para la primera de las ocho finales que quedan en la pugna por el ascenso directo a la élite, pero tiene a cinco futbolistas en capilla de cumplir un partido de sanción. 

Mulattieri, Altimira, Yeremay, Luismi Cruz y José Ángel han visto cuatro cartulinas amarillas en lo que va de temporada y se encuentran a una de ser sancionados. El delantero italiano y el lateral catalán fueron los últimos en unirse a la lista de apercibidos. Mulattieri fue amonestado por el colegiado Dámaso Arcediano Monescillo a los 75 minutos tras marcar el 1-0 frente al Málaga por, según dicta el acta arbitral, “precipitarse hacia los espectadores para celebrar un gol, pudiendo suscitar problemas de seguridad”, mientras que Altimira vio la cartulina en el 90+3 por “hacer observaciones a una decisión arbitral mostrando disconformidad”.

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Se trata de futbolistas importantes, ya que el lateral derecho es titular indiscutible, Luismi es un fijo en las rotaciones y ha participado en el once en cuatro de las cinco últimas jornadas, Yeremay es la estrella del equipo y, aunque ha dosificado sus minutos en las cuatro últimas citas por los problemas en el pubis, va dando pasos hacia la titularidad. Por su parte, Mulattieri se ha erigido en el primer recambio en ataque desde el banquillo en los últimos duelos. Menos peso ha tenido últimamente José Ángel, que en las cinco últimas jornadas solo disfrutó de 18 minutos frente al Córdoba en Riazor.

Además de los cinco apercibidos, los defensas Loureiro, Noubi y Ximo se encuentran a dos cartulinas de cumplir ciclo.

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