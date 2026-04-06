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Dépor

Ya hay horario para el Burgos-Deportivo

El conjunto blanquiazul visitará El Plantío el próximo sábado 25 de abril

Dani Fernández
Dani Fernández
06/04/2026 13:41
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Quagliata durante el partido contra el Burgos de esta temporada
Quintana
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LaLiga ha dado a conocer este lunes los horarios de la jornada 37 de Segunda División. El Deportivo volverá a jugar el sábado por la tarde ante uno de sus rivales directos en la pelea por el ascenso a Primera División.

El conjunto blanquiazul se enfrentará al Burgos el próximo sábado 25 de abril a las 18.30 horas. El encuentro se podrá seguir a través del canal habitual de LaLiga Hypermotion TV.

Una hora cómoda y que invita a que la afición deportivista se vuelva a desplazar en masa por segundo año consecutivo a El Plantío. Un estadio en el que, pese a los 400 kilómetros desde distancia entre una ciudad y otra, siempre es uno de los destinos favoritos por los seguidores herculinos para acompañar al equipo.

Además, esta temporada lo hará alejado del famoso frío burgalés y con la etiqueta de partido importante para unos y otros. Tras un anterior curso con muchas similitudes entre ambos clubes, ahora se encuentran en una posición privilegiada en la tabla clasificatoria. Aunque quieren más. 

A tan solo tres puntos de distancia, Burgos y Dépor, que ocupan el sexto y tercer puesto, querrán dar un paso al frente con una victoria que refuerce las fuertes aspiraciones que tienen los dos bandos para este final de temporada. 

Además de haber tres puntos en juego, también lo estará el golaveraje particular, que tras el empate sin goles firmado en Riazor en el segundo encuentro de Liga se tendrá que decidir en El Plantío. Algo muy a tener en cuenta vista la igualdad que hay en la categoría.

El mejor visitante visitará así a un Burgos que no pierde en casa desde principios de diciembre, cuando fue derrotado por 0-1 ante el Albacete. Desde entonces, los de Ramis han sumado cinco victorias y tres empates como locales.

Día y hora de los próximos partidos del Dépor

Jornada 35: Huesca-Deportivo; domingo 12 de abril, 16.15 horas

Jornada 36: Deportivo-Mirandés: lunes 20 de abril, 20.30 horas

Jornada 37: Burgos-Deportivo: sábado 25 de abril, 18.30 horas

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