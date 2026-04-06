Ximo Navarro, durante el partido contra el Málaga Quintana

“Nos da muchísimo sin balón. Su nivel defensivo es muy alto. Con balón, entiende el fútbol, ataca espacios y permite que la altura de Altimira sea más alta”. Antonio Hidalgo no escatima en elogios hacia del defensa granadino, que está cuajando un gran final de campaña con el Deportivo.

El pasado sábado ante el Málaga volvió a protagonizar un encuentro sobresaliente, en el que además de aportar en defensa mostró de bueno un gran entendimiento con Adrià Altimira. Ximo ha sido titular en cuatro de los últimos cinco partidos ligueros, en los que el Dépor ha sumado tres victorias (ante Ceuta, Zaragoza y Córdoba) y sendos empates frente a Sporting de Gijón (1-1) y el último, con idéntico resultado, contra el cuadro boquerón el pasado sábado en Riazor. “Después de la lesión de Mella hemos compartido banda. La verdad que es fácil jugar con él (por Altimira). Viene de Primera y tiene calidad y nos estamos sintiendo bien y cómodos. El míster está contando con nosotros por ahora. Partido a partido seguro que iremos a mejor”, comentaba recientemente el lateral diestro en sala de prensa.

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Con Altimira ejerciendo más por dentro, en posición de extremo y Ximo más de carrilero, el Dépor ha encontrado una solución solvente para la ausencia de Mella. El pasado sábado contra el Málaga el defensa incluso se atrevió a pisar área y a mirar a portería con sendos disparos lejanos que se marcharon desviados. Sus prestaciones han ido a más después de reaparecer, saliendo desde el banquillo, el pasado 31 de enero a domicilio en el empate con la Cultural Leonesa (1-1). Cuatro meses después Ximo volvía a los terrenos de juego, después de que una lesión en tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda sufrida a principios de octubre de 2025 lo dejase durante semanas en el dique seco.

A partir de ese momento, Ximo trabajaba con ahínco para regresar cuanto antes, pero en el Dépor no querían bajo ningún concepto correr riesgos. El lateral ya había iniciado renqueante esta campaña, después de arrastrar molestias musculares en la pretemporada.

Sin correr riesgos

El zaguero apretaba para volver, pero desde el cuerpo técnico instaban a la calma. “Si fuese por Ximo jugaría mañana. Tenemos que estar frenándolo constantemente. Pero la cicatriz tiene que curar bien y vamos poco a poco. La evolución es buena y va en el camino correcto”, decía en diciembre de 2025 el técnico blanquiazul sobre cómo se encontraba el jugador.

Porque él mismo reconocía en una reciente rueda de prensa que, más allá del plano físico y sus sensaciones, estaba también el aspecto mental, que en un primer momento fue el que más le pesaba. “La mía (la lesión) en el tendón era complicada. Me encontraba muy bien entrenando en el campo con ‘Nando’ (Fernando Rodríguez, el readaptador). Al volver de Navidad, tuve buenas sensaciones. Pero después no me sentía bien del todo. Era más una cosa mental, el miedo a la hora de hacer carreras largas. Tenía dudas y sentía que me molestaba la zona, pero en las resonancias el tendón se veía muy bien. Cuando completé dos semanas limpio de mente fue cuando decidí volver”, aclaró.

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A la vista de sus últimas actuaciones parece que el nazarí está plenamente recuperado no solo a nivel mental como también en lo que se refierse al físico. Multiplicándose en esfuerzos tanto en labores ofensivas como en las coberturas, atento al corte y mostrando que la veteranía es un grado a la hora de cortar balones y no comprometer la salida del esférico. Como fiel escudero por la banda diestra un Altimira que ha demostrado ser la excepción que confirma la regla en cuanto a la incidencia de los fichajes de invierno, con un rendimiento fuera ya de toda duda. Como tampoco parece cuestionable que Ximo, a día de hoy, se ha ganado un puesto en el once de Hidalgo.

“Uno siempre quiere jugar. Hay que ser consciente del tiempo que has estado lesionado, pero yo en cuanto me recupero siempre quiero jugar. Nunca he sentido que necesite mucho tiempo para coger el ritmo. Confío mucho en mí. Sé el nivel que tengo y hasta ahí puedo decir. Siempre he demostrado estar a un buen nivel aquí”, reconocía un jugador que desveló que no llegará a los partidos para poder renovar de forma automática con el Deportivo.