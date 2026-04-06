Varios integrantes de la primera plantilla del Dépor se abrazan a la conclusión del duelo con el Málaga Quintana

“Dejo jugadores en el banquillo, salen otros y dan buen nivel. Sacan un punto complicado, porque la dificultad de la categoría… todo está igualado, tienes que ir siempre al límite y necesitamos ese pico”, comentaba Antonio Hidalgo en la previa del Dépor-Málaga, partido con el que el equipo blanquiazul hacia cima después de tres duelos en ocho días. Y en este contexto de tanto choque y sin parón en Segunda, el entrenador del Dépor justificaba los trueques. “Está llegando un punto del año en el que todo el mundo tiene pequeñas molestias (...) La gente que está por detrás empuja y tiene muchas ganas”, exponía.

Una competitividad que además veía positiva para el buen desempeño el equipo y como la garantía de que todos los jugadores estaban enchufados. “Habla bien de los que esperan por detrás su oportunidad, su momento, de aceptar el rol que les toca. Seguro que ahora tendrán un papel más principal”, decía Hidalgo antes de medirse al Málaga. Y en este ramillete de compromisos en los que el Dépor salió bastante bien parado (con tablas con Sporting y Málaga y un triunfo ante el Córdoba) solo hubo tres jugadores que repitieron en el once. Una muestra de la fiabilidad del equipo para variar las piezas y mantener la competitividad.

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El trío de futbolistas que no faltaron a ninguna de las tres citas fueron: el portero Álvaro Ferllo, Altimira como extremo y en el eje de máquinas blanquiazul el incombustible Mario Soriano. Los dos primeros llegaron en el mercado invernal y casi de forma instantánea se hicieron con un hueco el once. En lo que se refiere al portero riojano no está muy lejos ya de alcanzar en minutos a su compañero Germán Parreño, que comenzó siendo titular. El de Arnedo lleva más de 1.200 minutos por 1.170 del de Elche y con 15 partidos está solo a cuatro de igualar al ilicitano.

Altimira también supera ya los mil minutos de juego disputados después de competir también catorce encuentros, todos ellos saliendo de inicio. Y mención aparte hay que hacer con Soriano, uno de los pulmones del Deportivo, el futbolista que maneja los hilos, por el que pasan infinidad de balones y que le da sentido al juego. Un futbolista sobrado de gasolina a pesar de los kilómetros, los casi 3.000 minutos y los 34 choques, todos ellos siendo de la partida. “Mario nos da esa tranquilidad, ese superar líneas. Es capaz de, con un jugador encima, resolver situaciones. En la primera parte le hemos encontrado a esas espaldas, pero seguramente él tampoco se encuentra tan cómodo cuando participa tan poco. Hay que ir jugando con esa posición. En ambas nos da, pero creo que últimamente se encuentra más cómodo en la base”, analizaba Hidalgo tras rescatar un punto contra el Sporting.

Frente al cuadro asturiano introdujo a varios futbolistas con menos minutos, empezando por la defensa, como el caso de Dani Barcia, que ha ido perdiendo peso en el equipo, Arnau Comas, con una presencia irregular, pero que ha ido a más en este tramo final, a la par que su paso adelante o Sergio Escudero, recurso más de segundas partes, sobre todo como ejecutor de las jugadas de estrategia. Los dos primeros superan los mil minutos, mientras que el pucelano no alcanza los 700 disputados. En la medular ejercieron Riki y Villares, este último acabó con unas molestias en el hombro. Como extremo Altimira por la derecha y por la izquierda Luismi Cruz, que con más de 1.800 minutos en sus piernas entremezcla titularidades y suplencias.

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En punta de ataque el atacante del Fabril Bil Nsongo, ya plenamente integrado en la disciplina del primer equipo y que lleva dos tantos. Contra el Córdoba, en el partido del martes, hubo una pequeña revolución en la defensa. Regresó al lateral derecho uno de los fijos de Hidalgo, Miguel Loureiro, tras recuperarse de su esguince de tobillo, entró Lucas Noubi por Arnau Comas y Quagliata por Escudero. El jugador de Cerceda, que puede ejercer tanto de lateral como de central, llegó a ser uno de los tres jugadores intocables para Hidalgo y solo vio cortada su continuidad por la acumulación de tarjetas. En el caso del zaguero belga pudo regresar a tiempo para estar ante el Dépor tras liberarlo su combinado nacional y permitirle regresar antes para poder estar contra el equipo califa.

“La parte de atrás ha estado a un nivel muy alto al completo. Hablamos con la selección y de nuestra necesidad de muchos partidos en poco tiempo. Demuestra su compromiso con el club y es una opción más”, aclaraba Hidalgo tras el encuentro. La novedad en la medular era Patiño, debido a los problemas en el hombro de Villares. “Patiño nos ha dado mucho por fuera, sin balón. Con él, también ha estado bien. Da pausa, tiene pie y es capaz de llevarte de un lado a otro”, exponía el míster tras el duelo. Se completaba el equipo con dos novedades en ataque, Stoichkov por el ala izquierda y Mulattieri arriba.

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El de San Roque ha ido a más en cuanto a su presencia en el equipo con el paso de las jornadas. En el caso del ariete italiano su proyección ofensiva, con cuatro goles en lo que llevamos de curso, siempre se ha traducido en puntos para el Dépor. En la última cita, contra el plantel malacitano, hubo varias novedades: volvió Ximo al eje de la zaga, retornó Villares a la medular, Luismi Cruz actuó en el ala derecha y Bil Nsongo se erigió de nuevo como referencia en ataque. Unas piezas diferentes en el puzle, pero que también arrojaron buenos resultados para el Dépor.

Un equipo que, además de saber actuar con diferentes actores, es capaz de cambiar de manera de competir. “Hay momentos que hay que equilibrar. En primera línea de presión hemos estado muy acertados. Tienes que ganar el partido y a veces hay que arriesgar. Nuestros jugadores a campo abierto se sienten cómodos”, comentaba Hidalgo después de sumar un punto contra el Málaga Un fondo de armario que es capaz de resolver, muchos jugadores enchufados y concienciados con la causa y los resultados que refrendan la confianza de una plantilla que llega a este tramo de campaña colmada de diferentes recursos y soluciones.