Ocho jornadas de 'Hypertensión' por el ascenso: así es el calendario de los ocho aspirantes a la gloria en Segunda División

Los jugadores del Dépor tras el partido ante el Málaga en Riazor CARLOTA BLANCO

Ocho equipos separados por ocho puntos a falta de ocho jornadas para que termine la temporada regular. La ‘Hypertensiones’ lo ha vuelto a hacer y amenaza con brindar otro final de curso a la altura de las expectativas que siempre despierta la categoría de plata. Los recientes pinchazos del Racing de Santander y la pujanza de Eibar y Burgos han terminado por comprimir la clasificación en la parte alta, provocando además un corte a partir del noveno clasificado que complica que algún equipo más fuera de los que ya están posicionados pueda sumarse a la fiesta.

Es, pues, el momento de echar un vistazo al calendario para comenzar a hacer cuentas. Para ver qué jornadas son más asequibles mirando ya no únicamente a lo que pueda hacer cada uno de los aspirantes, sino también dónde pueda estar el bache que haga descarrilar a alguno de los máximos rivales. Y, por supuesto, tener marcados en rojo los duelos directos en los que cualquier resultado suponga un beneficio en caso de que el Deportivo consiga hacer sus deberes.

En lo que se refiere a la fortaleza del calendario para lo que queda de Segunda División, el equipo blanquiazul es uno de los que, siempre sobre el papel, tiene un trayecto más amable. Antonio Hidalgo y los suyos podrán ir haciendo su camino, que en esta categoría nunca es sencillo, sin tener que cruzarse apenas con los equipos que pelean por alcanzar el ascenso. Dos rivales de los ocho primeros se encontrarán con el conjunto coruñés. Uno pronto, la visita a Burgos para la jornada 37, y otro de doble filo en la última fecha de la liga regular: ante Las Palmas en Riazor. Ese encuentro puede ser un duelo en la cumbre con todo en juego, o un duelo en el que alguno de los dos equipos, o ambos, estén ya velando armas para un hipotético playoff. En las últimas cinco jornadas, de hecho, el Dépor se medirá a los tres descendidos que el año pasado estaban en la máxima categoría, aunque con Leganés y Valladolid muy lejos de poder aspirar a nada que no sea cerrar la permanencia de forma tranquila. El cuadro deportivista afronta ahora dos partidos seguidos ante adversarios en puestos de descenso como Huesca y Mirandés en los que debe confirmar con el mayor botín de puntos posible las buenas sensaciones que ha dejado en la última semana.

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Hay otros dos candidatos que también vivirán más etapas llanas que el resto. Uno de ellos es el Racing de Santander. El conjunto cántabro, que ha dilapidado buena parte de su ventaja al frente de la clasificación y se encuentra en el peor momento de la temporada, tiene igualmente solo dos enfrentamientos ante conjuntos del top 8. Aunque tiene un asterisco este panorama en teoría apacible: el próximo rival es el Almería, segundo, que llegará a El Sardinero con la oportunidad de regresar a Andalucía con el primer puesto en su poder. Por no hablar de que el siguiente tramo para el equipo que dirige José Alberto será en la carretera, con duelos consecutivos a domicilio ante Real Sociedad B y Ceuta. El segundo es el Eibar, el gran tapado en esta carrera por la gloria. Es el mejor equipo de la segunda vuelta y jugará tres de los ocho partidos ante rivales que están en la zona roja. Recibirá al Málaga en Ipurua y cierra el curso en Castalia, con el mayor hándicap de ser uno de los dos equipos, junto a Las Palmas, al que le queda un encuentro más fuera (5) que en casa (3).

Málaga, juez y parte

En el extremo opuesto están Almería y Málaga. El equipo indálico, que desplazó de nuevo al Dépor de ascenso directo este fin de semana con su agónica victoria ante el Leganés, afronta ahora dos encuentros que marcarán sus aspiraciones definitivas. Porque después de la visita a Santander este domingo, en la jornada 36 recibirá al Málaga en el segundo de los cuatro duelos directos que le quedan hasta final de curso. Los otros dos serán también enlazados, en las fechas 39 y 40 con desplazamiento a El Plantío y duelo por todo lo alto en el Almería Stadium frente a la UD Las Palmas.

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Aunque si algún equipo tendrá que acogerse al lema de ‘lo que no te mata, te hace más fuerte’ es el Málaga. Después de su visita del pasado sábado a Riazor, el conjunto andaluz pondrá en fila otras cuatro jornadas en los que se verá las caras con rivales directos por el ascenso. Este mismo fin de semana recibe a Las Palmas en La Rosaleda, para luego visitar Almería, jugar contra el Castellón de nuevo en casa y viajar a Ipurua. La guinda a este tortuoso camino en el que Funes y los suyos serán juez y parte en la pelea por el descenso llegará en la penúltima jornada, donde se reciben al Racing de Santander. El cuadro malaguista será, sin duda, el gran animador de la zona noble de la clasificación en este tramo final de calendario.

Mejorar registros

Como ya sucediera hace siete días, el Deportivo se ha encontrado en la paradoja de salir de los puestos de ascenso directo, pero al mismo tiempo estar más cerca del liderato. Esto le permite saber que este domingo, en la primera de las ocho etapas de locura que se vienen por delante, saldrá a El Alcoraz dependiendo de sí mismo para regresar a esos puestos de privilegio. Porque el enfrentamiento entre Racing y Almería, primero y segundo, le abre la puerta a adelantar a uno de estos dos rivales, sea cual sea el resultado en El Sardinero.

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Lo tiene en su mano el cuadro blanquiazul, que en todo caso tendrá que mejorar los resultados de la primera vuelta ante los rivales que le quedan por el camino. Porque no son del todo malos los precedentes, con una sola derrota, en el último partido de 2025 en Andorra (1-0), pero únicamente 11 puntos sobre 24 posibles. Esto llevaría al conjunto coruñés hasta los 71, cifra que con el ritmo actual se antoja insuficiente. De los ocho rivales que quedan, el Dépor solo venció a Huesca y Mirandés, precisamente las dos próximas etapas del camino.