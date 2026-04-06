La asignatura pendiente de Charlie Patiño con el Deportivo

Patiño recibe indicaciones de Hidalgo durante un encuentro de esta temporada en Riazor Quintana

Charlie Patiño no se ha cansado de superar obstáculos desde su llegada a A Coruña. Del costoso periodo de adaptación a un nuevo idioma a tener que competir contra seis compañeros por hacerse con uno de los dos puestos del centro del campo.

La medular es una de las zonas más caras para jugar en este Deportivo. El inglés es uno de los varios perjudicados, y más tras el fichaje de Riki Rodríguez. La llegada del ovetense, un jugador de un perfil similar al ‘6’, apuntaba a restar protagonismo a Patiño. Y así fue en las primeras semanas, en las que se quedó en blanco. Sin embargo, contra el Córdoba, ante la ausencia del lesionado y no convocado Diego Villares, volvió a ejercer de inicio ocho jornadas después.

Una prueba en la que se citó con su nuevo vecino en el once inicial para demostrar que son compatibles y no se pisan en la creación, sino que dan el control necesario para manejar los tiempos. Más allá de la pausa y criterio con balón, que también caracteriza al recién llegado desde el Carlos Belmonte, se puso el mono de trabajo y tapió la banda izquierda herculina sin balón. Un esfuerzo defensivo que nunca ha sido su punto fuerte y que permitió tener a Christian Carracedo, principal amenaza de los verdiblancos, más vigilado y a Carlos Albarrán progresar a posiciones más ofensivas para generar superioridades sobre Giacomo Quagliata.

Rotación o algo más

Fue la quinta titularidad de Patiño esta temporada y, aunque su actuación fue buena en uno de los mejores encuentros del colectivo, frente al Málaga regresó al banco de suplentes para ingresar al verde a falta de siete minutos para el final. Una decisión entendible en un futbolista que no ha superado la barrera de los 700 minutos en Liga y que probablemente hubiese pagado el coste del minutaje en dos partidos tan seguidos.

La saturación del calendario tuvo su influencia, pero no deja de esconder cuál es la nueva barrera que Charlie Patiño busca superar. Con 34 jornadas ya disputadas, su asignatura pendiente es repetir en el once. Algo que si consiguió a los mandos de Óscar Gilsanz, en las dos últimas citas del calendario. Con Antonio Hidalgo todavía no lo ha conseguido.

Ese es el reto personal que se propone el centrocampista zurdo de aquí al final de campaña. Un desafío que va más allá de la simple presencia y que mide su capacidad para asentarse de forma definitiva en la rotación blanquiazul. Porque en un contexto de máxima exigencia y competencia feroz, enlazar titularidades es también una cuestión de confianza, jerarquía y continuidad. Patiño ya ha demostrado que puede adaptarse y rendir, pero ahora necesita sostenerlo en el tiempo. Convertir destellos en rutina.

Con él desde el inicio, el Deportivo ha ganado tres partidos (Sporting, Albacete y Córdoba), empatado uno (Almería) y perdido otro (Real Sociedad B).