El Dépor queda a deber en el golaveraje frente a sus rivales directos por el ascenso a Primera

Mario Soriano se lamenta tras una acción en el Dépor-Málaga Quintana

El Deportivo está firmando una gran segunda vuelta que le ha afianzado a la pelea por el ascenso a Primera División. Sin embargo, hay un factor que puede jugar en su contra en el tramo decisivo: el golaveraje particular con sus rivales directos. Un detalle que, en una clasificación tan apretada, puede marcar la diferencia cuando concluya la fase regular de la temporada.

El conjunto coruñés tiene perdido este criterio de desempate con todos los equipos de la zona alta, con la única excepción del Almería. Frente al Racing cayó 2-1 en la ida en El Sardinero y 0-1 en Riazor. Una situación similar se da con el Málaga, que se impuso con claridad en La Rosaleda (3-0) y sumó un empate en A Coruña el pasado sábado (1-1). Tampoco sale bien parado el conjunto blanquiazul ante el Castellón, con derrotas tanto en Riazor (1-3) como en Castalia (2-0).

El único rival directo con el que tiene el golaveraje a favor es con el Almería, tras el 1-1 en casa y la victoria 1-2 a domicilio. Precisamente, el cuadro rojiblanco es el equipo con el que los blanquiazules se han estado disputando la segunda plaza en las últimas semanas, aunque todavía quedan ocho jornadas para el final del campeonato.

En cuanto al resto de aspirantes que actualmente ocupan la zona de playoff, el Deportivo mantiene todo abierto. Empató sin goles ante el Burgos CF en la ida y todavía tiene pendiente la vuelta, que se disputará a finales de abril en El Plantío. Y también firmó las tablas ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, a la que se enfrentará en la última jornada en Riazor, en un partido al que podría llegar con todo decidido… o con el ascenso en juego.