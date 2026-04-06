Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor queda a deber en el golaveraje frente a sus rivales directos por el ascenso a Primera

El conjunto coruñés tiene perdido este criterio de desempate con casi todos los equipos de la zona alta de la tabla

Lucía Dávila
Lucía Dávila
06/04/2026 05:00
Mario Soriano se lamenta tras una acción en el Dépor-Málaga
Mario Soriano se lamenta tras una acción en el Dépor-Málaga
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Deportivo está firmando una gran segunda vuelta que le ha afianzado a la pelea por el ascenso a Primera División. Sin embargo, hay un factor que puede jugar en su contra en el tramo decisivo: el golaveraje particular con sus rivales directos. Un detalle que, en una clasificación tan apretada, puede marcar la diferencia cuando concluya la fase regular de la temporada.

El conjunto coruñés tiene perdido este criterio de desempate con todos los equipos de la zona alta, con la única excepción del Almería. Frente al Racing cayó 2-1 en la ida en El Sardinero y 0-1 en Riazor. Una situación similar se da con el Málaga, que se impuso con claridad en La Rosaleda (3-0) y sumó un empate en A Coruña el pasado sábado (1-1). Tampoco sale bien parado el conjunto blanquiazul ante el Castellón, con derrotas tanto en Riazor (1-3) como en Castalia (2-0).

El único rival directo con el que tiene el golaveraje a favor es con el Almería, tras el 1-1 en casa y la victoria 1-2 a domicilio. Precisamente, el cuadro rojiblanco es el equipo con el que los blanquiazules se han estado disputando la segunda plaza en las últimas semanas, aunque todavía quedan ocho jornadas para el final del campeonato.

En cuanto al resto de aspirantes que actualmente ocupan la zona de playoff, el Deportivo mantiene todo abierto. Empató sin goles ante el Burgos CF en la ida y todavía tiene pendiente la vuelta, que se disputará a finales de abril en El Plantío. Y también firmó las tablas ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, a la que se enfrentará en la última jornada en Riazor, en un partido al que podría llegar con todo decidido… o con el ascenso en juego.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Varios integrantes de la primera plantilla del Dépor se abrazan a la conclusión del duelo con el Málaga

Un solvente fondo de armario blanquiazul
Zeltia Regueiro
Mario Soriano se lamenta tras una acción en el Dépor-Málaga

El Dépor queda a deber en el golaveraje frente a sus rivales directos por el ascenso a Primera
Lucía Dávila
Ximo Navarro, durante el partido contra el Málaga

Ximo Navarro eleva su nivel en el tramo final del curso
Zeltia Regueiro
Mulattieri celebra su gol al Málaga

El Dépor convence y se convence en el momento decisivo de la temporada
Lucía Dávila