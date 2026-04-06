El Dépor convence y se convence en el momento decisivo de la temporada

Mulattieri celebra su gol al Málaga Carlota Blanco

Ocho años después de decir adiós a Primera División, el Deportivo está más cerca que nunca de poder concretar su vuelta a la élite. Tras temporadas de golpes, reconstrucción y aprendizaje, siempre con el objetivo de regresar en la mente, incluso cuando eran dos categorías las que le separaban de lo más alto, la sensación ahora es distinta. El ascenso ya no suena a utopía, sino a una posibilidad muy real. Además, durante las últimas jornadas se ha sumado a la causa el factor más determinante, que no terminaba de llegar, pero que lo hace en el momento justo: el equipo blanquiazul ya convence tanto a los demás como a sí mismo.

Tras cuatro años en Primera RFEF, el Deportivo regresó al fútbol profesional el pasado curso y, a pesar de que todo cambio importante conlleva un proceso de adaptación, la sensación que se respiraba en Riazor a menudo era de querer más. Al final, la temporada concluyó de la forma lógica: sin grandes emociones, entendiendo la categoría y poco a poco dejando atrás los fantasmas del pasado. Este año, en cambio, el paso adelante es evidente y, desde el pistoletazo de salida a LaLiga en agosto, el Dépor compite por todo sin descolgarse ni un segundo de la parte alta de la clasificación.

Dejar atrás las dudas

El conjunto coruñés ha vivido prácticamente todo el curso en los primeros puestos de la tabla, pero el camino ha tenido sus curvas. Durante muchos meses, y a pesar de que los resultados les avalaban, las críticas fueron constantes. Faltaba claridad con balón, ideas y una identidad reconocible. El equipo sumaba puntos, pero no terminaba de convencer a los que los veían cada fin de semana desde la grada. Pero hace tres semanas, todo comenzó a cambiar. En el momento justo.

El Dépor viajó a El Molinón, donde firmó un partido de menos a más. Tras comenzar bien la primera mitad, aunque sin lograr generar grandes ocasiones de peligro, todo se diluyó cuando Juan Otero ejecutó una falta y mandó el balón al fondo de la red. Pero los blanquiazules consiguieron darle la vuelta en la segunda parte. Se hicieron con el control del partido, fueron más agresivos, más verticales y más protagonistas, hasta que en el minuto 81 llegó el empate, a balón parado y desde la cabeza de Dani Barcia. Los minutos siguientes fueron puro dominio deportivista, con un final de partido en el que comenzaron a mostrar su mejor versión.

Desde ese momento, el crecimiento del equipo ha sido evidente, especialmente en Riazor, donde, hasta ahora, no estaban logrando hacer de su casa un fortín. La victoria ante el Córdoba (2-0) y el empate de este sábado frente al Málaga (1-1) han confirmado esa evolución. Cinco partidos sin perder que, más allá de la racha, hablan de un equipo que empieza a reconocerse.

Un buen Dépor se queda a punto ante el Málaga (1-1) Más información

Pocos minutos después de que el árbitro señalara el final ante los malagueños, Antonio Hidalgo quiso poner en valor frente a los medios el duelo que acababa de disputar su equipo. “En líneas generales ha sido el mejor partido del año, especialmente en casa. Hemos merecido con creces la victoria, con buen juego y situaciones de gol y mucha presencia en el área. El jugador está entendiendo y decidiendo mejor. El equipo está más junto y más solvente en situaciones de inicio. El balón viajaba rápido y teníamos mucha prisa por atacar, ahora hay más calma. El futbolista se encuentra bien en las nuevas posiciones y eso está influyendo en el juego y en el resultado”, explicó sobre el cambio de la plantilla.

Los datos confirman el cambio

Y es que más allá de las sensaciones, hay números que explican lo que le está pasando al Dépor. Desde el inicio de 2026, la evolución ofensiva es muy clara, especialmente en un apartado clave: los toques en área rival. Durante buena parte del año, el equipo se movía en registros relativamente bajos. Los nueve toques ante Las Palmas, los diez frente al Granada o cifras en torno a los 15-20 en la mayoría de los encuentros, en las últimas semanas se han disparado.

Los 30 en Gijón marcaron el inicio y los 19 ante el Córdoba continuaron la evolución, teniendo en cuenta que a la media hora de juego el equipo coruñés ya ganaba por dos goles de ventaja, por lo que no necesitó atacar con tanta insistencia. Sin embargo, el dato más destacado llegó en el último partido: un total de 38 toques en área rival ante el Málaga. Una cifra propia de un equipo que ha conseguido instalarse en el campo de sus contrincantes.

En cuanto a las estadísticas de remates, una asignatura pendiente para los blanquiazules durante gran parte de la temporada, la diferencia no es tan radical, pero sí acompaña la tendencia. El Dépor se mueve en cifras altas, con picos como los 19 disparos ante los malagueños, que refuerzan el cambio ofensivo del equipo: pisa más área, finaliza las jugadas y amenaza con peligro la portería de sus rivales.

Riazor, del nerviosismo a la fe

Por si la mejora en lo futbolístico fuera poco, la unión entre plantilla y afición también se ha reforzado. Hace apenas un mes, el ambiente que se respiraba era tenso. La hinchada herculina tenía resultados, pero no les convencía lo que veían sobre el césped. Una sensación, fruto de un juego que no terminaba de gustar, de que lo que había no iba a ser suficiente de cara al tramo decisivo de la temporada. Ahora, el escenario es completamente distinto. "La relación equipo y afición es vital. Hay esa sensación de poderío, de que el futbolista siente el respaldo que la afición siempre ha dado. Nosotros hemos dado un paso adelante en el juego. Todo se está juntando, hay que seguir", afirmó Antonio Hidalgo.

Riazor empuja, acompaña y cree. Ante el Málaga, tras el tanto de Mulattieri que supuso el 1-0, el empate visitante llegó apenas cinco minutos después. En otro momento del curso, ese golpe habría generado dudas, pero esta vez no. La respuesta fueron aplausos, ánimo y apoyo para los suyos.

Un calendario que ayuda a soñar

En este contexto, el calendario aparece como otro factor que alimenta el optimismo. En la lucha por el ascenso, los enfrentamientos entre rivales directos pueden marcar la diferencia. El Racing, líder actual, pero a tan solo dos puntos de los blanquiazules tras caer en Andorra, aún debe medirse a equipos como Málaga o Almería. Los almerienses tienen un tramo complicado, con duelos ante Racing, Málaga, Burgos y Las Palmas. Los malagueños, separados por tres puntos del Dépor en la tabla, afrontan ahora una racha muy exigente: Las Palmas, Almería y Castellón son sus próximos rivales, además de recibir al conjunto cántabro en la penúltima jornada.

El Dépor, en cambio, ya ha superado gran parte de esos enfrentamientos. De los conjuntos que están actualmente en los puestos privilegiados de la clasificación, solo les queda medirse al Burgos y cerrar la temporada ante Las Palmas en Riazor. Un calendario, sobre el papel, más favorable y a la espera de que los demás se vayan dejando puntos cuando se crucen entre ellos.

Seguridad en lo que hace, en cómo juega y en lo que puede llegar a ser. Eso es lo que ha logrado transmitir el Deportivo durante las últimas jornadas. Un equipo que ha dejado atrás las dudas para instalarse en la convicción y que está encontrando su identidad justo cuando más importa. El Dépor ya no solo compite, cree, y cuando cree, el objetivo se ve mucho más cerca.