Diego Tristán 'asciende' en el banquillo del Córdoba

Diego Tristán dirigiendo un entrenamiento con la cantera del Córdoba @CordobaCF_ofi

El exdelantero del Deportivo Diego Tristán como solución a los problemas del Córdoba B, en caída libre en la clasificación y en riesgo de descender, a falta de cinco jornadas. El exinternacional fue nombrado este lunes como nuevo entrenador del filial del Córdoba, asumiendo el cargo que tenía hasta ahora el destituido Gaspar Gálvez con el reto de dirigir al equipo para eludir el descenso en el Grupo X de Tercera RFEF.

La entidad blanquiverde ha tomado la decisión de relevar en el cargo a Gálvez, exfutbolista del Córdoba, tras una racha negativa de resultados que culminó con una contundente derrota por 3-0 ante la UD Tomares el pasado fin de semana.

Ese resultado deja al filial inmerso en una profunda crisis deportiva, ocupando la decimosexta posición del Grupo X de Tercera RFEF con 31 puntos, un balance que le sitúa directamente en puestos de descenso.

Para revertir esta delicada situación, la dirección deportiva ha apostado por la promoción interna de Diego Tristán, quien se incorporó a la disciplina del club el pasado octubre desempeñando la función de entrenador específico de atacantes para las categorías inferiores antes de ampliar sus responsabilidades asumiendo también la dirección técnica del equipo Cadete B en noviembre.

El exfutbolista sevillano aportará su dilatada experiencia en el fútbol profesional tras una brillante trayectoria como jugador al más alto nivel en clubes como el Mallorca o el Deportivo de La Coruña, con el que fue pichichi en la temporada 2001-02, marcando 21 goles. Además, ganó con los blanquiazules la Copa del "Centenariazo" al Real Madrid en el Bernabéu) y dos Supercopas de España (2000 y 2002) y fue protagonista de muchas de las mágicas noches de Champions League. Asimismo, llegó a vestir la camiseta de la selección española en quince ocasiones.

Experiencia como míster

Asimismo, Diego Tristán tiene cierta experiencia en los banquillos, al dirigir durante seis temporadas al Atlético Algabeño y, durante la pasada campaña, al CD Inter Sevilla, también en Tercera RFEF.

El Córdoba ha querido agradecer públicamente a través de un comunicado oficial el compromiso y la dedicación mostrada por Gaspar Gálvez durante las ocho temporadas en las que ha formado parte del club desempeñando diversas funciones.

Gálvez había asumido la dirección del filial en el tramo final del curso pasado y logró la ansiada permanencia en un escenario igualmente comprometido, un objetivo contrarreloj que ahora recae sobre los hombros del histórico delantero sevillano a falta de tan solo cinco jornadas para la conclusión del campeonato regular.