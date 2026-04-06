Chacón mantiene viva la fe de la Cultural Leonesa

Luis Chacón celebrando su gol en el Cultural-Valladolid LALIGA

Tras 16 jornadas consecutivas sin reencontrarse con la victoria, la Cultural Leonesa, con Chacón como protagonista, volvió a sonreír. El conjunto leonés recibió a un Valladolid que lleva semanas coqueteando con la zona caliente de la tabla, y logró llevarse los tres puntos gracias a un tanto del eumés a la media hora de juego. "La clave es insistir, siempre confié en mi fútbol, en que iban a llegar esos goles, y si tuvieron que esperar al final y sirven para dar estos puntos tan importantes, que así sea”, afirmó el mediapunta en zona mixta tras finalizar el encuentro.

Desde el inicio de la temporada, Chacón es un fijo en los planes de los tres entrenadores que han ocupado el banquillo del Reino de León esta temporada. A las órdenes primero de Raúl Llona, después del ‘Cuco’ Ziganda y ahora del extécnico del Deportivo, Rubén de la Barrera, ha disputado 30 partidos como titular y acumula más de 2.600 minutos sobre el verde. Con siete tantos en su casillero personal, se mantiene como el máximo goleador de su equipo, aparte de ser uno de los principales focos ofensivos del conjunto leonés en cada partido.

A pesar de esto, la Cultural continúa en una situación crítica en la clasificación y, a pesar de la victoria, continúa colista debido a que el Mirandés logró sumar los tres puntos ante el Zaragoza. "Tenemos que mantener la cabeza, porque sabemos cómo estamos, tenemos que seguir trabajando, pero es una felicidad volver a ganar después de tanto tiempo. Esperemos que se pueda repetir la semana que viene y sigamos sumando para conseguir el objetivo”, declaró el de Pontedeume, mostrándose confiado en que aún tienen opciones para lograr una salvación de la que le separan seis puntos a falta de ocho jornadas para el final.

El resto de blanquiazules a préstamo

Petxarroman (Andorra). La sorpresa de esta jornada llegó de la mano del Andorra. En el primer cuarto de hora de juego, el conjunto tricolor ya iba perdiendo 0-2 ante el Racing de Santander, pero logró irse al descanso con igualdad en el marcador tras los tantos de Cerdà y Lauti. Ya en la segunda parte, culminaron una goleada que terminó con un 6-1 al líder de la categoría. Por segunda jornada consecutiva, Petxarroman vio el encuentro desde el banquillo.

Bouldini (Granada). El conjunto andaluz tuvo partido este lunes ante el Castellón en Castalia. El delantero marroquí entró en la convocatoria de Pacheta, aunque ya acumula siete jornadas seguidas sin disputar ningún minuto entre lesiones y decisiones técnicas. En esta ocasión, a pesar de que el Granada necesitaba gol en los últimos minutos con un marcador desfavorable, su entrenador no dio entrada al futbolista cedido por el Deportivo.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El centrocampista coruñés no disputó ningún minuto en la derrota de su equipo ante un Guadalajara en descenso. El conjunto ferrolano continúa cayendo puestos, se sitúa decimosegundo en la tabla y deja el playoff a cuatro puntos de distancia.

Adrián Guerrero y Martín Ochoa (Ourense CF). Quinta jornada consecutiva sin lograr sumar de tres para un Ourense que vuelve a sumergirse en la zona de descenso. Martín Ochoa fue titular en el duelo ante el Real Avilés y adelantó a los suyos en el minuto 13, pero la expulsión de Enol Coto antes de cumplirse la media hora de juego condicionó el resto del encuentro para los ourensanos, que terminaron cayendo ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Por su parte, Adrián Guerrero no saltó al verde ante el conjunto asturiano.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). Tras casi dos meses sin poder disfrutar de una victoria, el Pontevedra superó al Barakaldo y afronta el tramo decisivo de la temporada empatado a puntos con el playoff, pero con un partido menos que sus rivales tras el suspendido ante el Arenas de Getxo que se disputará este miércoles (19.00 horas). Diego Gómez fue titular y sustituido en el minuto 75, justamente para dejar su sitio a Rubén López, que vivió su primer triunfo con la camiseta granate.

Kevin Sánchez (Cartagena). El Cartagena aprieta en este final de curso y no falla por segunda semana consecutiva para situarse a tan solo un punto de la promoción. Kevin Sánchez fue titular y disputó 85 minutos en la victoria por la mínima ante el Torremolinos. Un gol de Rahmani en la primera mitad fue suficiente para que los albinegros se llevaran los tres puntos del Estadio Municipal El Pozuelo.