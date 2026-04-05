Las tres claves de Noé López del Dépor-Málaga

Miguel Loureiro en el choque ante el Málaga Quintana

El entrenador Noé López dio las tres claves del empate del Dépor ante el Málaga (1-1).

UN DÉPOR LIGERAMENTE SUPERIOR

A pesar de que fue una primera parte igualada, el Dépor hacía mucho daño cuando recuperaba y era vertical teniendo más llegadas pero sin encontrar el camino al gol. Destacar el marcaje a Larrubia con Loureiro y Quagliata, con muchas ayudas para cortocircuitar al jugador.

PARTIDO DE IDA Y VUELTA

En la segunda parte el encuentro se abrió mucho, con un equipo herculino volcado y que gozaba de muchas situaciones de gol y con el Málaga haciendo mucho daño en transiciones. Se adelantó el Dépor, pero empataron los andaluces de córner, tan solo cinco minutos después.

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UN PUNTO QUE SABE A POCO

El Dépor hizo todo para ganar. Gran partido con muchas ocasiones y solo una situación mal defendida a balón parado le privó a los blanquiazules de la victoria. Como en Gijón, se mejoró en la segunda parte y el equipo mereció la victoria. Partidazo de Altimira.