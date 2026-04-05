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Dépor

Las tres claves de Noé López del Dépor-Málaga

El técnico analiza el empate ante el cuadro andaluz 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
05/04/2026 14:14
Miguel Loureiro en el choque ante el Málaga
Miguel Loureiro en el choque ante el Málaga
Quintana
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El entrenador Noé López dio las tres claves del empate del Dépor ante el Málaga (1-1). 

UN DÉPOR LIGERAMENTE SUPERIOR

 A pesar de que fue una primera parte igualada, el Dépor hacía mucho daño cuando recuperaba y era vertical teniendo más llegadas pero sin encontrar el camino al gol. Destacar el marcaje a Larrubia con Loureiro y Quagliata, con muchas ayudas para cortocircuitar al jugador.

PARTIDO DE IDA Y VUELTA

En la segunda parte el encuentro se abrió mucho, con un equipo herculino volcado y que gozaba de muchas situaciones de gol y con el Málaga haciendo mucho daño en transiciones. Se adelantó el Dépor, pero empataron los andaluces de córner, tan solo cinco minutos después. 

El once del Dépor ante el Málaga

El 1x1 del Dépor ante el Málaga: Quagliata y Altimira dan alas, remata Mulattieri

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UN PUNTO QUE SABE A POCO

El Dépor hizo todo para ganar. Gran partido con muchas ocasiones y solo una situación mal defendida a balón parado le privó a los blanquiazules de la victoria. Como en Gijón, se mejoró en la segunda parte y el equipo mereció la victoria. Partidazo de Altimira.

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