Las tres claves de Noé López del Dépor-Málaga
El técnico analiza el empate ante el cuadro andaluz
El entrenador Noé López dio las tres claves del empate del Dépor ante el Málaga (1-1).
UN DÉPOR LIGERAMENTE SUPERIOR
A pesar de que fue una primera parte igualada, el Dépor hacía mucho daño cuando recuperaba y era vertical teniendo más llegadas pero sin encontrar el camino al gol. Destacar el marcaje a Larrubia con Loureiro y Quagliata, con muchas ayudas para cortocircuitar al jugador.
PARTIDO DE IDA Y VUELTA
En la segunda parte el encuentro se abrió mucho, con un equipo herculino volcado y que gozaba de muchas situaciones de gol y con el Málaga haciendo mucho daño en transiciones. Se adelantó el Dépor, pero empataron los andaluces de córner, tan solo cinco minutos después.
UN PUNTO QUE SABE A POCO
El Dépor hizo todo para ganar. Gran partido con muchas ocasiones y solo una situación mal defendida a balón parado le privó a los blanquiazules de la victoria. Como en Gijón, se mejoró en la segunda parte y el equipo mereció la victoria. Partidazo de Altimira.